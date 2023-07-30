21 случай бруцеллеза зарегистрирован в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие в ЗКО зарегистрировали 21 случай бруцеллёза на шести административных территориях. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Из них лабораторно подтверждено 15 случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Мой город.
Бруцеллёз – тяжёлое хроническое заболевание с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.
Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными.
Санитарные врачи напомнили основные правила профилактики бруцеллёза:
- - соблюдать правила личной гигиены при работе с мелким и крупным рогатым скотом;
- - все виды работ по уходу за животными проводить в специальной одежде;
- - нельзя хранить спецодежду вместе с домашней одеждой в помещении для жилья или приёма пищи:
- - один раз в неделю (при выполнении грязной работы – чаще) дезинфицировать и стирать спецодежду;
- - после выполнения грязной работы по уходу за животными тщательно мыть руки мылом;
- - ежегодно подвергать скот обследованию на бруцеллез;
- - не продавать мясо, молоко без разрешения ветеринарного работника;
- - соблюдать правила забоя животных;
- - при покупке животных на рынке от частных лиц требовать ветеринарную справку;
- - ставить в известность ветеринарных специалистов обо всех случаях абортов, рождении мертвого приплода у животных.