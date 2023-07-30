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    21 случай бруцеллеза зарегистрирован в ЗКО

    30 Июля 2023, 14:11

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За первое полугодие в ЗКО зарегистрировали 21 случай бруцеллёза на шести административных территориях. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. Из них лабораторно подтверждено 15 случаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Мой город.

    Бруцеллёз – тяжёлое хроническое заболевание с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

    Во всех случаях источниками инфекции послужил скот. Заражение произошло во время абортирования, окота и ухода за больными животными.

    Санитарные врачи напомнили основные правила профилактики бруцеллёза:

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Западно-Казахстанская область Минздрав РК Здравоохранение Животные
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