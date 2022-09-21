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    21 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    21 Сентября 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    118 лет назад (1904-1998) родился БАДЫРОВ Капан Оралулы - актер и режиссер-постановщик, народный артист Казахстана, один из основоположников казахского театра.

    Уроженец Костанайской области. Среди ролей: Еркебулан («Қызыл сұңқарлар» С. Сейфуллина), Науан Хазрет, Амангельды («Ақан сері - Ақтоқты», «Амангельды» Г. Мусрепова), Жомарт («Миллионер» Г. Мустафина), профессор Мамлюк («Профессор Мамлюк» Ф. Вольфа), Бекболат («Майдан» Б. Майлина), Толе би («Ант» Т. Ахтанова), М. Яровой («Любовь Яровая» К. Тренева), Отелло («Отелло» У. Шекспира).

    В полной мере талант актера раскрылся в драматургии М. Ауэзова. Сыграл в 21-й пьесе писателя. В 1952 году за роль Абая в инсценировке «Абай» ему присуждена Государственная премия СССР. Как режиссер поставил пьесу «Жолбарыс» А. Абишева. В кино сыграл роли: Каратай («Амангельды»), Айдар, Сырттан («Абай әні»), Кореген («Алып туралы аңыз»), Сарсен («Пути жизни»).

    Автор книг «Өткендер мен өткелдер», «Естен кетпес есімдер», «Театр - моя судьба».

    Награжден двумя орденами Трудового Красного знамени и орденом «Дружбы народов».

    71 год назад (1951) родился ТАСБУЛАТОВ Абай Болюкпаевич - представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант.

    Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище (1973); Военную академию имени М.В. Фрунзе, офицер мотострелковых войск (1980-1983).

    Трудовая деятельность: командир взвода, роты Алма-Атинского общевойскового командного училища (1973-1980); преподаватель, командир батальона курсантов, старший офицер кафедры тактики Алма-Атинского общевойскового командного училища (1983-1991); начальник отдела вузов и допризывной подготовки Государственного комитета обороны Республики Казахстан (1991-1992); начальник Алма-Атинского общевойскового командного училища (1992-02.1997); начальник Военной академии Вооруженных сил Республики Казахстан (1997-2002); заместитель министра обороны РК (2002-2006); командующий Республиканской гвардией РК (2006-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021).

    Награжден орденами «Даңқ» II, I ст., «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» I степени, «Петра Великого» I ст.; юбилейными медалями и за выслугу лет.

    65 лет назад (1957) родился НУРПЕИСОВ Кайрат Айтмухамбетович - общественный и политический деятель Республики Казахстан.

    Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский педагогический институт, математик (1979); Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1986).

    Трудовая деятельность: слесарь локомотивного депо станции «Павлодар» (1975-1979); секретарь Ермаковского горкома ЛКСМК (1979-1980); старший экономист, старший ревизор-инспектор, заместитель начальника отдела государственных доходов Павлодарского финансового управления (1982-1990); заместитель начальника, начальник налогового управления, председатель налогового комитета по Павлодарской области (1990-1998); вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1998-1999); вице-министр государственных доходов Республики Казахстан (1999-2002); аким Павлодара (03.2003-06.2003); аким Павлодарской области (2003-2008); вице-министр финансов Республики Казахстан (10.2008-10.2008); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2009); председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2009-2011); руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2012-2013); руководитель представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (2013-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике (2019-2021).

    Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

    64 года назад (1958) родился МЕРКЕЛЬ Иоган Давидович - член Конституционного совета Республики Казахстан.

    Родился в Кокчетавской области. Окончил Свердловский юридический институт, юрист (1984).

    Трудовая деятельность: токарь-фрезеровщик завода «Металлист» в г. Кокчетав (1978); стажер, следователь прокуратуры Чкаловского района, следователь по особо важным делам прокуратуры Кокчетавской области, прокурор Чистопольского района г. Сарань, заместитель прокурора Карагандинской области (1984-1994); первый заместитель прокурора, прокурор Торгайской области (1994-1997); первый заместитель прокурора г. Алматы (1997-1999); государственный инспектор, заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2003); первый вице-министр юстиции (2003-2005); заместитель заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан (05.2005-11.2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по региональному и отраслевому развитию, член Государственной комиссии по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений, член группы сотрудничества с Консультативным советом (Меджлис аш-Шура) Королевства Саудовская Аравия, с Конгрессом США, с Сенатом Французской Республики, с Бундестагом Федеративной Республики Германия, член комитета Парламентского сотрудничества «Республика Казахстан - Европейский Союз», член постоянного комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (2005-2008); первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2008-2017).

    На занимаемой должности - с мая 2017 года.

    Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Даңқ» II, I ст. (2011, 2017); медалями.

    58 лет назад (1964) родился СМИРНОВ Владимир Михайлович - казахстанский лыжник, олимпийский чемпион 1994 года, 4-кратный чемпион мира, 4-кратный серебряный и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр.

    Родился в г. Щучинск Кокчетавской области. Окончил курсы инструкторов спорта Военного института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, инструктор спорта (1983); Казахский государственный институт физической культуры, преподаватель по физической культуре и спорту (1986).

    Трудовая деятельность: выступал в составе сборных СССР и СНГ (1980-1992); выступал под флагом Казахстана (1992-1999); участник XV Олимпийских зимних игр в Калгари (1988); участник XVI Олимпийских зимних игр в Албервилле (1992); участник XVII Олимпийских зимних игр в Лиллехаммере (1994); участник XVIII Олимпийских зимних игр в Нагано (1998); участник Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета на Олимпиаде в Нагано; ассистент спортивного директора Международного союза биатлонистов (2004-2005); вице-президент по спорту, Конгресс МСБ (2006-2010); заместитель полномочного представителя «Скания Казахстан», генеральный директор ТОО «Скания Сентрал Эйша», советник «Скания» по СНГ (2005-2014); генеральный директор корпоративного фонда «Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана» (2014); почетный консул РК в Швеции.

    Награжден орденами «Даңқ», Дружбы народов (1988); медалями: 4 золотые (1987, 1989, 1993, 1995), 4 серебряные, 3 бронзовые, высшей норвежской спортивной наградной - Холменколленской медалью. Обладатель Кубка мира: 1991/92, 1993/94.

    43 года назад (1979) родился ДУЙСЕБАЕВ Асылбек Жексенбаевич - первый заместитель акима Карагандинской области.

    Уроженец Целиноградской области. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, экономист (2001).

    Трудовая деятельность: контролер-ревизор компании «Агро-Центр Астана» (1998); главный специалист Комитета ВЭС столицы, главный специалист Комитета по связи и информации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Агентства по связям и информатизации Республики Казахстан, начальник отдела Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, главный инспектор организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2005); главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); помощник акима Карагандинской области (2006); заместитель акима района имени Казыбек би г. Караганда (2006); заместитель акима Караганды (2006-2007); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2007-2009); заместитель акима Карагандинской области (2009-2010); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2010-2011); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2011-2012); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2012-2014).

    На занимаемой должности - с июня 2014 года.
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