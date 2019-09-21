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21 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

21 Сентября 2019 08:00
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21 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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ИМЕНА

125 лет назад (1904-1998) родился БАДЫРОВ Капан Оралулы - актер и режиссер-постановщик, народный артист Казахстана, один из основоположников казахского театра.

Уроженец Костанайской области. Среди ролей: Еркебулан («Қызыл сұңқарлар» С. Сейфуллина), Науан Хазирет, Амангельды («Ақан сері - Ақтоқты», «Амангельды» Г. Мусрепова), Жомарт («Миллионер» Г. Мустафина), профессор Мамлюк («Профессор Мамлюк» Ф. Вольфа), Бекболат («Майдан» Б. Майлина), Толе би («Ант» Т. Ахтанова), М. Яровой («Любовь Яровая» К. Тренева), Отелло («Отелло» У. Шекспира).

В полной мере талант актера раскрылся в драматургии М. Ауэзова. Сыграл в 21 пьесе писателя. В 1952 году за роль Абая в инсценировке «Абай» ему присуждена Государственная премия СССР. Как режиссер поставил пьесу «Жолбарыс» А. Абишева. В кино сыграл роли: Каратай («Амангельды»), Айдар, Сырттан («Абай әні»), Кореген («Алып туралы аңыз»), Сарсен («Пути жизни»).

Автор книг «Өткендер мен өткелдер», «Естен кетпес есімдер», «Театр - моя судьба».

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Дружба народов».

68 лет назад (1951) родился ТАСБУЛАТОВ Абай Болюкпаевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии «Nur Otan», член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1973); Военную академию имени М.В. Фрунзе, офицер мотострелковых войск (1980-1983).

Трудовой стаж: командир взвода, роты Алма-Атинского общевойскового командного училища им. И.С. Конева (1973-1980); преподаватель, командир батальона курсантов, старший офицер кафедры тактики Алма-Атинского общевойскового командного училища им. И.С. Конева (1983-1991); начальник отдела вузов и допризывной подготовки Государственного комитета обороны Республики Казахстан (1991-1992); начальник Алма-Атинского общевойскового командного училища им. И.С. Конева (1992-02.1997); начальник Военной академии Вооруженных сил Республики Казахстан (1997-2002); заместитель министра обороны РК (2002-2006); командующий Республиканской гвардией РК (2006-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденами «Даңқ» 2-й степени (2004), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени; медалями.

62 года назад (1957) родился НУРПЕИСОВ Кайрат Айтмухамбетович – Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский педагогический институт, математик (1979); Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1986).

Трудовой стаж: слесарь локомотивного депо станции Павлодар (1975-1979); секретарь Ермаковского горкома ЛКСМК (1979-1980); старший экономист, старший ревизор-инспектор, заместитель начальника отдела государственных доходов Павлодарского финансового управления (1982-1990); заместитель начальника, начальник налогового управления, председатель налогового комитета по Павлодарской области (1990-1998); вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1998-1999); вице-министр государственных доходов Республики Казахстан (1999-2002); аким г. Павлодара (03.2003-06.2003); аким Павлодарской области (2003-2008); вице-министр финансов Республики Казахстан (10.2008-10.2008); заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2009); председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2009-2011); руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2012-2013); руководитель Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (09.2013-07.2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

61 год назад (1958) родился МЕРКЕЛЬ Иоган Давидович - член Конституционного совета Республики Казахстан.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Свердловский юридический институт, юрист (1984).

Трудовой стаж: токарь-фрезеровщик завода «Металлист» г. Кокчетава (1978); стажер, следователь прокуратуры Чкаловского района следователь по особо важным делам прокуратуры Кокчетавской области, прокурор Чистопольского района г. Сарани, заместитель прокурора Карагандинской области (1984-1994); первый заместитель прокурора, прокурор Тургайской области (1994-1997); первый заместитель прокурора г. Алматы (1997-1999); государственный инспектор, заместитель заведующего государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2003); первый вице-министр юстиции (2003-2005); заместитель заведующего отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан (05.2005-11.2005); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по региональному и отраслевому развитию, член Государственной комиссии по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления и совершенствования межбюджетных отношений, член группы сотрудничества с Консультативным советом (Мажилис Шура) Королевства Саудовская Аравия, с Конгрессом США, с Сенатом Французской Республики, с Бундестагом Федеративной Республики Германия, член комитета Парламентского сотрудничества «Республика Казахстан - Европейский Союз», член постоянного комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (2005-2008); первый заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (2008-2017).

На занимаемой должности - с мая 2017 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Даңқ» 2-й степени (2011); медалями.

55 лет назад (1964) родился СМИРНОВ Владимир Михайлович - известный лыжник, олимпийский чемпион.

Родился в г. Щучинске Кокчетавской области. Окончил курсы инструкторов спорта Военного института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта, инструктор спорта (1983); Казахский государственный институт физической культуры, преподаватель по физической культуре и спорту (1986).

Трудовой стаж: советский и казахстанский лыжник, олимпийский чемпион 1994 года, четырёхкратный чемпион мира, 4-кратный серебряный и двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный чемпион СССР; выступал в составе сборных СССР и СНГ (1980-1992); выступал под флагом Казахстана (1992-1999); участник XV Олимпийских зимних игр, Калгари (1988); участник XVI Олимпийских зимних игр, Албервилль (1992); участник XVII Олимпийских зимних игр, Лиллехаммер (1994); участник XVIII Олимпийских зимних игр, Нагано (1998); участник Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета на Олимпиаде в Нагано; ассистент спортивного директора Международного союза биатлонистов (2004-2005); вице-президент по спорту, Конгресс МСБ (2006-2010); заместитель полномочного представителя «Скания Казахстан», генеральный директор ТОО «Скания Сентрал Эйша», советник «Скания» по СНГ (2005-2014); генеральный директор корпоративного фонда «Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана» (2014); почетный консул РК в Швеции.

Награжден орденами «Даңқ», Дружбы народов (1988); медалями: 4 золотые (1987, 1989, 1993, 1995), 4 серебряные, 3 бронзовые, высшей норвежской спортивной наградной - Холменколленской медалью. Обладатель Кубка мира: 1991/92, 1993/94.

49 лет назад (1970) родился КУРМАНБАЕВ Бакыт Жанузакович - заместитель министра обороны Республики Казахстан.

Уроженец города Усть-Каменогорска. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1993); военную академию войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск Российской Федерации (2005); высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2008).

Трудовой стаж: рабочий ДЭУ-228 (1987-1988); учитель физики в средней школе, г. Алматы (1991-1993); командир взвода пусковых установок, командир зенитной ракетной батареи, заместитель командира зенитного ракетного полка по вооружению - начальник технической части (1993-2003);

старший офицер, начальник отдела, начальник управления департамента Комитета начальников штаба Министерства обороны Республики Казахстан (2005-2009); инспектор Секретариата Совета безопасности Республики Казахстан (2009-2010); заместитель начальника, начальник департамента Министерства обороны РК (2010-2017); заведующий отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан (10.2017-04.2019).

На занимаемой должности с апреля 2019 года.

Награжден орденом «Айбын» 2-й степени (2007).

40 лет назад (1979) родился ДУЙСЕБАЕВ Асылбек Жексенбаевич - первый заместитель акима Карагандинской области.

Уроженец Целиноградской области. Окончил Акмолинский аграрный университет имени С. Сейфуллина, экономист (2001).

Трудовой стаж: контролер-ревизор компании «Агро-Центр Астана» (1998); главный специалист Комитета ВЭС столицы, главный специалист Комитета по связи и информации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, Агентства по связям и информатизации Республики Казахстан, начальник отдела Комитета автомобильных дорог и строительства инфраструктурного комплекса Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, главный инспектор организационно-контрольного отдела управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2005); главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); помощник акима Карагандинской области (2006); заместитель акима района имени Казыбек би г. Караганды (2006); заместитель акима г. Караганды (2006-2007); руководитель аппарата акима Карагандинской области (2007-2009); заместитель акима Карагандинской области (2009-2010); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2010-2011); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2011-2012); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2012-2014).

На занимаемой должности - с июня 2014 года.


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