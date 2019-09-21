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21 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

21 Сентября 2019 07:00
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21 сентября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный день мира

В 1981 году своей резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира и установила его празднование на третий вторник сентября. Учредив этот день, Генеральная Ассамблея посвятила его ознаменованию и укреплению идеалов мира как внутри государств и народов, так и между ними.

А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой постановила, что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

Учрежден по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого заболевания и поиском способов замедлить его развитие.

СОБЫТИЯ

В 1989 году состоялась XIV сессия Верховного Совета КазССР 11-го созыва, на которой были приняты постановление «О мерах по дальнейшему осуществлению политической реформы в республике», законы «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) КазССР», «О языках в КазССР», «О выборах народных депутатов КазССР», «О выборах депутатов местных Советов народных депутатов КазССР» (против конституционных поправок проголосовали 8 депутатов, против закона о языках – 26), создана Центральная избирательная комиссия по выборам и отзыву народных депутатов.

В 1993 году в ФРГ с официальным визитом прибыл Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. В этот же день состоялись встречи Н. Назарбаева с федеральным Президентом ФРГ Рихардом фон Вайцзеккером, министром экономики Юргеном Меллеманом, первым заместителем председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Вольфгангом Бечем, членом правления «Дойче банк» Герхардом Круппом, членом правления концерна «Сименс АГ» Петером фон Сименсом.

В рамках визита в Бонне подписано генеральное соглашение с концерном «Сименс» о строительстве предприятий по производству современного медицинского оборудования, средств телекоммуникаций, а также электростанций, работающих на газе.

В 1993 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Албания.

В 2001 году за большой вклад в развитие дружественных отношений между Казахстаном и Ватиканом, плодотворную деятельность по укреплению двустороннего сотрудничества Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева орденом «Достық» I степени награжден Анджело Содано - государственный секретарь Ватикана.

В 2011 году в Нью-Йорке начала свою работу 66-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой принял участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Основными темами 66-й сессии Генассамблеи ООН стали общие вопросы, в частности, укрепление правовых основ межгосударственных отношений, урегулирование региональных конфликтов, нераспространение оружия массового уничтожения, противодействие новым вызовам и угрозам, реформы системы глобального управления, обеспечение устойчивого развития, продовольственной и энергетической безопасности, борьба с изменением климата.

В 2012 году в Мадриде состоялось открытие цикла «Казахстан и кино: 1970-2011», в рамках которого демонстрируются работы казахстанских режиссеров. В цикл вошли такие фильмы, как «Тюльпан», «Кыз-Жибек», «Кочевник», «Мустафа Шокай», «Прощай, Гульсары», «Небо моего детства» и ряд других. Открытие цикла вызвало значительный резонанс среди испанских кинолюбителей, проявивших интерес к творчеству казахстанских режиссеров.

В 2014 году в историко-краеведческом музее Западно-Казахстанской области открылась экспозиция «Алтын Ханшайым», на которой были представлены уникальные артефакты из самого древнего в Казахстане «золотого» захоронения. Золотая принцесса, как назвали ее археологи, найдена во время полевого сезона 2012 года в кургане комплекса Таксай на территории Теректинского района Приуралья. Обнаруженный материал по информационной насыщенности был настолько значимым, что понадобилось два года исследовательских и реставрационных работ, чтобы достоверно и в полном объеме установить важность находки. В этой огромной работе наряду с казахстанскими учеными принимали участие их коллеги из Японии, Германии и России.

В 2016 году в Павлодаре, в старинном здании, переданном областным акиматом Павлодарскому государственному педагогическому институту, открылся археологический центр. Он носит имя известного ученого-археолога, историка с мировым именем Алькея Маргулана - основоположника казахстанской школы археологии и этнографии. Основная миссия центра - пропаганда историко-культурного наследия Казахстана. Здесь будут проводиться исследования в области археологии, этнологии, краеведения и туризма.

В 2018 году в Алматы презентовали «Антологию казахской музыки». «Антология казахской музыки» - это первые в Казахстане профессиональные видеозаписи 30 инструментальных произведений от классики до современных композиций, созданные при помощи съемки в формате 4К. Так, в исполнении казахского народного оркестра имени Курмангазы, солистов, фольклорных ансамблей осуществлена запись кюев представителей школ токпе (Курмангазы, Дина) и шертпе (Таттимбет, Ашимтай), композиторов XX-XXI веков (Н. Тлендиев, К. Ахмедьяров, А. Жайым, Б. Кобенгалиев, М. Аубакиров и так далее). Музыкальные видеозаписи сопровождаются бэкстейджем со съемок и ценными комментариями исполнителей, среди которых - выдающиеся инструменталисты Айгуль Улкенбаева, Билял Искаков, Аблай Тлепбергенов, Айгерим Карсакбаева.

В 2018 году в Актобе открылся первый в Казахстане центр духовно-нравственного воспитания «Анаға тағзым». Уникальный проект стоимостью в 350 млн тенге реализован в рамках акции «Туған жерге тағзым» за счет средств спонсоров и жителей области. Деятельность центра направлена на усиление роли женщин в семье, воспитание будущих матерей с учетом традиций и обычаев казахского народа.


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