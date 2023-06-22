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    21 пассажир пострадал в результате столкновения поезда с грузовиком на севере Чехии

    22 Июня 2023, 08:49

    ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Среди 65 пассажиров поезда было 19 школьников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABC News.

    По данным национальной службы спасения, 9 пассажиров поезда получили травмы средней степени тяжести. Остальные 12 пассажиров, в том числе двое школьников, получили легкие ранения.

    Полиция сообщила, что среди 65 пассажиров поезда было 19 школьников.

    Авария произошла около 14:00 на железнодорожном переезде в Страж-над-Нисоу недалеко от города Либерец, в 100 километрах к северу от Праги.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

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