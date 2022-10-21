21 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

87 лет назад (1935-2012) родился ВОЦАЛЕВСКИЙ Эдгард Славомирович - советский и казахстанский крупнейший научный сотрудник, выдающийся деятель науки по геологии нефти и газу, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родился в Читинской области (РСФСР). Окончил геологоразведочный факультет Грозненского ордена Трудового Красного знамени нефтяного института, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений (1959).

Трудовая деятельность: направлен на работу в Казахстан (Гурьев) в Казахский научно-исследовательский геологоразведочный нефтяной институт (КазНИГРНИ) - старший лаборант; научный сотрудник; заведующий лабораториями подсчетов запасов нефти и газа; поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений; прогноза нефтегазоносности осадочных бассейнов Западного Казахстана (1957-1974); заместитель директора института по научной работе КазНИГРНИ (1974-1978); развитие направлений: оценка запасов нефти и газа месторождений Узень, Тенге, Жетыбай и других; разработка методики разведки многопластовых нефтегазоносных месторождений; оценка нефтегазоносности потенциала осадочных бассейнов Западного Казахстана; научное обоснование первоочередных направлений месторождений нефти и газа (1959-1978); главный геолог, заместитель генерального директора объединений «Казнефтегазгеология», «Гурьевнефтегазгеология», главного территориального управления «Прикаспийгеология». Руководство разработкой и реализация крупных программ развития геологопоисковых и разведочных работ нефти и газа в Казахстане. Реализация направлений поисков новых месторождений нефти и газа в осадочных бассейнах преимущественно Западного Казахстана и прилегающих районах России (1978-1991); главный научный сотрудник лаборатории нефти и газа Института геологических наук им. Каныша Сатпаева, научный руководитель работ Института в области нефтяной геологии и ряда проведенных совместных научно исследовательских проектов с Университетом Южной Каролины и Юта (США), с зарубежными фирмами компаний Шеврон, Ексон-Мобил, Бритиш Петролеум, Японским Консорциумом и другими. (с 1991 года).

Один из авторов Закона РК «О нефти» и член Государственной комиссии РК по запасам, экспертного совета Государственной аттестационной комиссии РК, признан первооткрывателем месторождений Каламкас, Забурунье, Карачаганак.

Награжден орденами Трудового Красного знамени (1980), «Парасат» (1999), медалями.

66 лет назад (1956) родилась ЕРТЛЕСОВА Жаннат Джургалиевна - председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Республики Казахстан.

Родилась в Алматы. Окончила Казахский государственный университет, математик (1978).

Трудовая деятельность: научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР (1978); заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института экономики и рыночных отношений при Государственном комитете РК по экономике (1992-1993); начальник управления Министерства экономики РК, первый заместитель министра экономики РК (1993-1995); руководитель Центра экономических реформ при Кабинете Министров РК и Правительстве РК (1995; 1997-1999); вице-министр финансов РК, первый вице-министр финансов (1997); вице-президент ОАО «Казахтелеком» (1999-2000); заместитель руководителя администрации Президента РК (2000-2001); заместитель министра обороны РК (06.2001-12.2001); руководитель фирмы «Сана консалтинг» (2001-2003); первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2004); управляющий директор по корпоративному развитию АО НК «КазМунайГаз» (2004-2005); председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана (2005-2007); заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» (06.2007-09.2007); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (2013-2015); директор журнала «Эксперт Казахстан» (с 2015 года).

58 лет назад (1964) родился ЕРКИНБЕКОВ Мухтар Жусипбекович - судья Кызылординского областного суда.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1991).

Трудовая деятельность: рабочий поселка Бирлик Жанакорганского района Кзыл-Ординской области (1982-1983); слушатель Казахского государственного университета (1985); стажер следователя, следователь прокуратуры г. Кызылорда (1991-1992); следователь природоохранной прокуратуры Кызылординской областной прокуратуры (04.1992-10.1992); старший следователь Кызылординской областной прокуратуры (1992-1994); прокурор следственного отдела Кызылординской областной прокуратуры (1994-1995); начальник отдела государственного следственного комитета Шиелийского района Кызылординской области (1995-1997); начальник отдела государственного следственного комитета Кызылординской области (05.1997-11.1997); заместитель начальника отдела Кызылординского городского отдела внутренних дел (1997-1999); заместитель начальника Кызылординского областного департамента финансовой полиции (1999-2004); судья суда г. Кызылорда (2004-2007); администратор судов Кызылординской области Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2007-2008); председатель суда г. Байконыр Кызылординской области (2008-2011); судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области (2011-2012); председатель Шиелийского районного суда Кызылординской области (2012-2017); председатель Кызылординского городского суда (2017-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.

47 лет назад (1975) родился ЖАНАЛИНОВ Данияр Еренгалиевич - председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций, инженер-экономист (1998).

Трудовая деятельность: налоговый инспектор Налогового комитета по г. Талдыкорган и Налогового комитета по Алматинской области (2000-2002); ведущий налоговый инспектор Налогового комитета по Алматинской области (2002-2003); главный налоговый инспектор Налогового комитета по Алматинской области (2003-2008); начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (01.2008-07.2008); заместитель начальника Налогового департамента по Алматинской области (2008-2010); начальник управления налоговых услуг Налогового комитета Министерства финансов РК (2010-2012); руководитель управления крупных налогоплательщиков НК МФ РК (2012-2014); руководитель управления администрирования косвенных налогов Комитета государственных доходов МФ РК (10.2014-11.2014); руководитель департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области КГД МФ РК (2014-2018); руководитель департамента государственных доходов по Мангистауской области (2018-2021); вице-министр финансов РК (2021-2022).

На занимаемой должности - с августа 2022 года.