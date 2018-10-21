21 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».









62 года назад (1956) родилась ЕРТЛЕСОВА Жаннат Джургалиевна - председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Республики Казахстан.

Родилась в Алматы. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, математик (1978). Трудовая деятельность: научный сотрудник Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР (1978); заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института экономики и рыночных отношений при Государственном комитете РК по экономике (1992-1993); начальник управления Министерства экономики РК, первый заместитель министра экономики РК (1993-1995); руководитель Центра экономических реформ при Кабинете Министров РК и Правительстве РК (1995; 1997-1999); вице-министр финансов РК, первый вице-министр финансов (1997); вице-президент ОАО «Казахтелеком» (1999-2000); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2000-2001); заместитель министра обороны РК (06.2001-12.2001); руководитель фирмы «Сана консалтинг» (2001-2003); первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2004); управляющий директор по корпоративному развитию АО НК «КазМунайГаз» (2004-2005); председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков Казахстана (2005-2007); заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» (06.2007-09.2007); заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (2013-2015); директор журнала «Эксперт Казахстан» (с 2015 года).

60 лет назад (1958) родился ТАКЕНОВ Болат Долдаевич - руководитель управления строительства Алматинской области. Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-строитель (1980); Алматинский государственный университет им. Абая, юрист (1999). Трудовой стаж: мастер участка, прораб СМУ «Заводстрой», главный инженер, начальник СМУ «Горстрой» треста «Талдыкурганпромстрой» (1980-1990); первый заместитель председателя Талды-Курганского горисполкома, заместитель главы городской администрации (1990-1992); президент компании «Алатау-Холдинг» (1992-1995); депутат Талдыкорганского областного маслихата (1994-1995); генеральный директор Фонда областного регулирования экономического согласия («ФОРЭС») (1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан I созыва (1996-1999); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва, член Комитета по финансам и бюджету, руководитель депутатской группы «Бірлік» (1999-2001); заместитель акима Алматинской области (2001-2005); президент АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» (2005-2008); заместитель акима Алматинской области (2008-2012); председатель правления АО «Алатау» по развитию Алматинской области (2012-2018).

На занимаемой должности - с февраля 2018 года.

Награжден орденом «Құрмет»; четырьмя медалями.

54 года назад (1964) родился ЕРКИНБЕКОВ Мухтар Жусипбекович - председатель Кызылординского городского суда.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1991).

Трудовой стаж: рабочий поселка Бирлик Жанакорганского района Кзыл-Ординской области (1982-1983); слушатель Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1985); стажер следователя, следователь прокуратуры г.Кзыл-Орда (1991-1992); следователь природоохранной прокуратуры Кзыл-Ординской областной прокуратуры (04.1992-10.1992); старший следователь Кзыл-Ординской областной прокуратуры (1992-1994); прокурор следственного отдела Кзыл-Ординской областной прокуратуры (1994-1995); начальник отдела государственного следственного комитета Шиелийского района Кзыл-Ординской области (1995-1997); начальник отдела государственного следственного комитета Кызылординской области (05.1997-11.1997); заместитель начальника отдела Кызылординского городского отдела внутренних дел (1997-1999); заместитель начальника Кызылординского областного департамента финансовой полиции (1999-2004); судья суда г.Кызылорда (2004-2007); администратор судов Кызылординской области Комитета по судебному администрированию при Верховном суде Республики Казахстан (2007-2008); председатель суда г.Байконыр Кызылординской области (2008-2011); судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Кызылординской области (2011-2012); председатель Шиелийского районного суда Кызылординской области (2012-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.