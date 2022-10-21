21 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день йододефицита (Всемирный день предотвращения йододефицитных заболеваний)

Учрежден для того, чтобы повысить осведомленность людей об опасности дефицита йода в организме и пропагандировать употребление в пищу йодированной соли для предотвращения йододефицита.

СОБЫТИЯ

В 1868 году была учреждена Акмолинская область. В ее состав вошли Кокшетауский, Атбасарский и Акмолинские уезды, а также ряд участков округов 1-го, 5-го и 6-го полков Сибирских казачьих войск, которые квартировались в городах Омск и Петропавловск.

В 1930 году на базе двух старейших вузов страны - Алматинского зооветеринарного и Казахского сельскохозяйственного институтов - был создан Казахский национальный аграрный университет. За годы существования вуза подготовлено около 100 тысяч специалистов, которые внесли достойный вклад в развитие аграрного производства, образования и науки в республике.

В 1996 году Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев прибыл в Ташкент для участия во встрече глав тюркоязычных государств. Была подписана Декларация, в которой стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних и многосторонних отношений между странами, отметили необходимость их дальнейшего расширения и укрепления. Главы государств приняли решение создать Секретариат встреч лидеров тюркоязычных государств.

В 1997 году в целях укрепления государственной дисциплины, повышения ответственности государственных служащих, недопущения злоупотребления ими властью и служебным положением, обеспечения соблюдения государственными служащими правил служебной этики был создан Высший дисциплинарный совет Республики Казахстан.

Основные задачи консультативно-совещательного органа при Президенте Республики Казахстан - внесение на рассмотрение Главе государства предложений по привлечению к дисциплинарной ответственности руководящих должностных лиц государственных органов, допустивших дисциплинарные проступки, в том числе злоупотребление властью и служебным положением, нарушение правил служебной этики.

В 2004 году АО «НК «Казинформ» в год 50-летия с начала освоения целинных и залежных земель выпущена книга «Целина: вчера, сегодня, завтра». В книге были собраны документальные свидетельства, воспоминания участников событий казахстанской целинной эпопеи, фотоснимки и эксклюзивные материалы, впервые опубликованные на страницах издания.

В 2009 году был создан первый ветровой атлас Казахстана - интерактивная карта, позволяющая получить информацию о среднегодовой скорости ветра в выбранной точке, и, таким образом, определять перспективность использования энергии ветра в тех или иных местах для получения электроэнергии.

Согласно атласу, более 50 000 кв. км территории Казахстана имеют хороший ветровой потенциал, который теоретически может быть использован для выработки около 900 000 ГВтч электроэнергии в год.

В 2011 году в Караганде состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся ученому, видному общественному и государственному деятелю Канышу Сатпаеву.

Памятник был установлен на привокзальной площади областного центра. Авторами являются алматинские скульпторы Ольга Прокопьева и Даурен Досмагамбетов. Общая высота композиции - 14 м, в том числе самого памятника, отлитого из бронзы - 5,4 м. Постамент облицован красным гранитом.

В 2011 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева и заместитель премьер-министра Турецкой Республики Бекир Боздаг встретились на первом Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, по итогам работы которого была принята Декларация.

В 2013 году Государственный театр оперы и балета Astana Opera в день мировой премьеры оперы «Аттила» итальянского композитора Джузеппе Верди презентовал в столице изумительную по красоте книгу с фотоиллюстрациями о литературно-музыкальной части театра. Издание вышло тиражом в 2 тысячи экземпляров.

Она была подарена иностранным гостям, руководителям мировых театров, знаменитостям оперного искусства, а также театральным критикам.

В 2015 году в Шымкенте открылся этно-исторический комплекс «Казына», занимающий площадь в 75 га. В единый архитектурный ансамбль объединены памятник «Байдибек би», площадь «Наурыз», областной историко-краеведческий музей, центр обрядов и традиций, ипподром. В комплексе также находится этно-исторический парк, состоящий из 27 макетов историко-культурных памятников региона, центром же ансамбля является разноцветный фонтан диаметром 21 м.

В 2017 году сакральным местом Казахстана названо родовое поместье Уалихановых в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Усадьба «Сырымбет» является памятником деревянной архитектуры XIX века. Находится она в трех километрах от села Сырымбет в живописном месте, в окружении холмов, поросших соснами. Такое расположение надежно защищало аул от степных ветров.

В экспозиции музея есть уникальные предметы, связанные с семьей Шокана Уалиханова: родословное древо, подлинный сундук из слоновой кости, рукописи известного казахского этнографа, книги и документы.

В 2017 году в городе Иссык Енбекшиказахского района Алматинской области увековечили память Туманбая Молдагалиева и Жамбыла Жабаева.

Бюст Туманбая Молдагалиева установлен на площади возле районного Дома культуры. Изготовлен из бронзы, постамент - из гранита, высота - 4 метра. Автор эскизного проекта - архитектор, этнодизайнер Курмангазы Кадыров, скульптор - Алтай Бейсенов.

Бюст Жамбыла Жабаева, классика казахской литературы, возведен в молодежном парке имени акына. Изготовлен из бронзы, постамент - из мрамора. Общая высота составляет 5 метров.

В 2020 году во дворце «Акорда» под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось первое заседание Высшего совета по реформам.

Выступая, Глава государства отметил, что граждане страны ожидают новаторских подходов и новых решений, в выработке которых ключевую роль должен сыграть Высший совет по реформам. По его словам, Совет будет принимать решения по весьма сложным вопросам, касающимся повышения конкурентоспособности национальной экономики и повышения благосостояния населения.

В 2021 году в Музее истории горного и плавильного дела имени Макена Торегельдина в поселке Жезды зарегистрировали двадцатитысячный экспонат. Им стала кухонная утварь 30-х годов XX века - кебеже (сундук), изготовил который ремесленник Жанбосын Текқұлұлы. Экспонат передал музею внук умельца Шахмардан Жанбосынов.

Этот предмет казахского быта был одним из самых необходимых для людей, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни. В нем хранили продукты, которые использовали в течение долгого времени.