21 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».







СОБЫТИЯ

В 1868 году учреждена Акмолинская область. В ее состав вошли Кокшетауский, Атбасарский и Акмолинские уезды, а также ряд участков округов 1-го, 5-го и 6-го полков Сибирских казачьих войск, которые квартировались в городах Омск и Петропавловск.

В 1930 году на базе двух старейших вузов страны - Алматинского зооветеринарного и Казахского сельскохозяйственного институтов - создан Казахский национальный аграрный университет. За годы существования вуза подготовлено около 100 тысяч специалистов, которые внесли достойный вклад в развитие аграрного производства, образования и науки в республике.

В 1996 году Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев прибыл в Ташкент для участия во встрече глав тюркоязычных государств. Подписана Декларация, в которой стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних и многосторонних отношений между странами, отметили необходимость их дальнейшего расширения и укрепления. Главы государств приняли решение создать Секретариат встреч лидеров тюркоязычных государств.

В 2004 году АО «НК «Казинформ» в год 50-летия с начала освоения целинных и залежных земель выпущена книга «Целина: вчера, сегодня, завтра». В книге собраны документальные свидетельства, воспоминания участников событий казахстанской целинной эпопеи, фотоснимки и эксклюзивные материалы, впервые опубликованные на страницах издания.

В 2009 году создан первый ветровой атлас Казахстана, представляющий собой интерактивную карту, позволяющую получить информацию о среднегодовой скорости ветра в выбранной точке, и, таким образом, определять перспективность использования энергии ветра в тех или иных местах для получения электроэнергии. Согласно атласу, более 50 000 кв.км территории Казахстана имеет хороший ветровой потенциал, который теоретически может быть использован для выработки около 900 000 ГВтч электроэнергии в год. Атлас может стать хорошим подспорьем для ученых и исследователей, энергетиков, потенциальных инвесторов в области возобновляемых источников энергии.

В 2011 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева и заместитель Премьер-министра Турецкой Республики Бекир Боздаг встретились на первом Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, по итогам работы которого была принята Декларация.

В 2015 году в Шымкенте открылся этно-исторический комплекс «Казына», занимающий площадь в 75 га. В единый архитектурный ансамбль объединены памятник «Байдибек би», площадь «Наурыз», областной историко-краеведческий музей, центр обрядов и традиций, ипподром. В комплексе также находится этно-исторический парк, состоящий из 27 макетов историко-культурных памятников региона, центром же ансамбля является разноцветный фонтан диаметром 21 м.

В 2017 году сакральным местом Казахстана названо родовое поместье Уалихановых в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Усадьба «Сырымбет» является памятником деревянной архитектуры XIX века. Находится она в трех километрах от села Сырымбет в живописном месте, в окружении холмов, поросших соснами. Такое расположение надежно защищало аул от степных ветров.

В экспозиции музея есть уникальные предметы, связанные с семьей Шокана Уалиханова: родословное древо, подлинный сундук из слоновой кости, рукописи известного казахского этнографа, книги и документы.



В 2017 году в городе Иссык Енбекшиказахского района Алматинской области увековечили память Туманбая Молдагалиева и Жамбыла Жабаева. Бюст Туманбая Молдагалиева установлен на площади возле районного Дома культуры. Изготовлен из бронзы, постамент - из гранита, высота - 4 метра. Автор эскизного проекта - архитектор, этнодизайнер Курмангазы Кадыров, скульптор - Алтай Бейсенов. Бюст Жамбыла Жабаева, классика казахской литературы, возведен в молодежном парке имени акына. Изготовлен из бронзы, постамент - из мрамора. Общая высота составляет 5 метров.