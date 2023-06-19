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    21 млрд долларов тратит Казахстан на импорт потребительских товаров

    19 Июня 2023, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев прокомментировал участившиеся проверки рынков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если будут жалобы, проверка неизбежна. Чтобы идти и «кошмарить» рынки, заставлять их закрываться, такой задачи не стоит. Задача стоит многолетняя: давали 10 лет, чтобы прошла модернизация, чтобы рынки дооснастились», - сказал Арман Шаккалиев журналистам в кулуарах Мажилиса.

    «Чтобы вы, идя на рынок, мы же все покупатели, пришли не в грязь, не на улицу, а в нормальное крытое помещение. Чтобы могли приобрести товары по тем ценам, которые соответствуют требованию законодательства по предельной надбавке. На социально значимые продовольственные товары – 15% надбавка», - напомнил вице-министр.

    Спикера также спросили, сколько Казахстан тратит на импорт продуктов.

    «Есть разные данные, но по потребительским товарам экспертная оценка – 21 млрд долларов», - сказал Арман Шаккалиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минторговли
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