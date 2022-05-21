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    21 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    21 Мая 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей информационный календарь «Дни рождения».

    64 года назад (1958) родился ВОЛКОВ Алексей Юрьевич - государственный деятель Республики Казахстан, дипломат.

    Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк (1981); курсы при Малазийском институте дипломатии и международных отношений.

    Трудовая деятельность: председатель профкома Казахского государственного университета (1981-1983); комиссар штаба студенческих строительных отрядов Алма-Атинского обкома ЛКСМК (1983); ассистент Казахского политехнического института (1986-1988); инструктор, лектор Алма-Атинского обкома партии (1988-1989); лектор, консультант ЦК Компартии Казахстана (1989-1991); консультант Министерства народного образования РК (1991-1992); ответственный секретарь Конгресса предпринимателей Казахстана (1992); второй, первый секретарь, заведующий отделом ООН, начальник управления ООН и специализированных международных организаций Министерства иностранных дел РК (1992-1996); советник посольства РК в Швейцарской Конфедерации (1996-1997); советник-посланник, заместитель постоянного представителя РК при отделении ООН и других международных организациях в г. Женева (1997-1999); заведующий секретариатом помощника Президента РК Б.Д. Утемуратова (1999-2002); государственный инспектор канцелярии Администрации Президента РК (2002-2003); вице-министр иностранных дел РК (2003-2005); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Польша (2005-2012); заместитель министра иностранных дел РК (2012-2016); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Греческой Республике (2016-2021).

    Награжден орденами «Құрмет» (2011), Святой Марии Магдалены (2011, Автокефальной Православной церкви Польши), Командорским орденом заслуг перед Республикой Польша (2012); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен Благодарностями Президента РК (2008, 2010).

    55 лет назад (1967) родился БИСЕМБАЕВ Абай Айдарханович - помощник Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

    Родился в Кокчетавской (ныне - Акмолинской) области. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, политолог (1992); Институт рынка при Казахской государственной академии управления им. Т. Рыскулова, финансы и кредит.

    Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Центра внешней экономики Академии наук Казахстана (1992); ведущий специалист, начальник отдела, начальник управления массовой приватизации Госкомимущества РК (1992-1994); главный инспектор отдела территориального развития управления делами Кабинета Министров РК (1994); консультант Совета экономических консультантов при Президенте РК (1994-1995); член Национальной комиссии РК по ценным бумагам (1995-1996); вице-президент республиканского государственного предприятия «Государственная продовольственная контрактная корпорация» (1996-1997); президент ЗАО «Продовольственная контрактная корпорация» (1997-1999); вице-президент, первый вице-президент акционерного общества «Продовольственная контрактная корпорация» (1999-2006); заместитель управляющего делами Президента РК (2006-2012); управляющий делами Президента РК (2012-2019); помощник Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы - первый заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан (2019-2022).

    На занимаемой должности - с марта 2022 года.

    Награжден орденом «Құрмет», медалью «Ерен еңбегі үшін».

    52 года назад (1970) родился ДОСАЕВ Ерболат Аскарбекович - аким города Алматы.

    Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский энергетический институт (1993); Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, инженер электронной техники.

    Трудовая деятельность: менеджер МНПП «Искер» (1993-1994); заместитель директора МП «Вега» (1994); заместитель директора, директор ТОО «Фирма «Акцепт» (1994-1996); директор, первый вице-президент, генеральный директор АОЗТ «Корпорация «Акцепт» (1996-1997); заместитель председателя правления ЗАО «Банк Туран-Алем» (02.1997-08.1997); председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1997-1998); советник Премьер-Министра РК (03.1998-07.1998); вице-министр энергетики, индустрии и торговли РК (1998-2000); вице-министр финансов РК (2000-2001); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (2001-2002); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2002-2003); министр финансов РК, управляющий Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в Казахстане (2003-2004); министр здравоохранения РК (2004-2006); министр экономики и бюджетного планирования РК (2013-2014); министр национальной экономики РК (2014-2016); председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2016-2017); заместитель Премьер-Министра РК (2017-2019); председатель Национального банка Республики Казахстан (2019-2022).

    На занимаемой должности - с января 2022 года.

    48 лет назад (1974) родился РАМАНКУЛОВ Максат Базаралыевич - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

    Окончил Казахский химико-технологический институт, г. Шымкент, МАХП (машины, аппараты, химического производства); Университет им Д. Кунаева, юриспруденция; Государственный юридический университет, правоведение (КазГЮУ).

    Трудовая деятельность: помощник Шымкентского транспортного прокурора (1997-2001); старший прокурор по внутренней безопасности Юго-Восточной транспортной прокуратуры (04.2001-09.2001); прокурор отдела разработки документов первичного учета и статистической отчетности Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2001-2003); топ-менеджер, коммерческий директор строительной компании ТОО «Альтаир СК-7» (2003-2004); директор ТОО «БГМ» (2004-2010); генеральный директор собственной строительной компании ТОО «Mabex Trade LTD» (2010-2020).

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2016); медалями «Құрметті құрылысшы», «Еңбегі үшін», «Тоғызқұмалақты дамытуға қосқан ұлесі ұшін», «За особые заслуги в развитии экономики и частного предпринимательства». Удостоен звания «Заслуженный строитель Республики Казахстан».

    38 лет назад (1984) родилась АБСЕМЕТОВА Алия Маратовна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

    Родилась в г. Балхаше Джезказганской области. Окончила Университет Туран-Астана, экономист-международник; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, журналист.

    Трудовая деятельность: главный редактор информационного сайта «Uzyn.kz»; медиа-волонтер; член Союза журналистов Республики Казахстан; член Совета матерей при АНК Алматинской области; лидер ЦУР-2030 среди сельских женщин Казахстана.

    На занимаемой должности - с января 2021 года.

    Награждена орденом «Mehriban Ana» от международного общественного фонда «Деде Горгуд» за доброе материнское сердце; государственной наградой «Шапағат» за деятельность независимого журналиста.

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