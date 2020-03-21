21 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1851-1914) родился- крымско-татарский интеллектуал, просветитель, издатель и политик, получивший известность и признание среди всего мусульманского населения Российской империи. Один из основоположников джадидизма.

Родился в селе Авджикой (по другим сведениям - в соседнем селе Улу-Сала) Ялтинского уезда Таврической губернии (ныне Бахчисарайский район Крыма).

В Крыму Гаспринский был избран гласным (депутатом) Бахчисарайской городской Думы. С 1879 по 1884 годы - городской голова Бахчисарая. С 1883 года издавал и редактировал первую российскую тюрко-славянскую газету «Переводчикъ-Терджиманъ». Она долгое время была единственным тюркоязычным периодическим изданием в России. Позже создал новый еженедельник - орган мусульманской фракции Государственной Думы Российской империи газету «Миллет» («Народ»).

С именем Исмаила Гаспринского связаны основание и развитие просветительского движения народов исламского Востока - джадидизм, которое радикально изменило суть и структуру начального образования во многих мусульманских странах, придав ему более светский характер.

назад (1925-2001) родился- поэт, народный писатель Казахстана.

Уроженец Актобинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовая деятельность: работал заведующим кафедрой Актюбинского пединститута, корреспондентом, литературным сотрудником, заведующим отделом в редакции газеты «Актюбинская правда».

В последние годы войны был литературным секретарем народного акына Нурпеиса Байганина. Был редактором газеты «Қазақ әдебиеті», заместителем главного редактора, редактором журнала «Жұлдыз», секретарем Союза писателей Казахстана, главным редактором сценарно-репертуарной коллегии киностудии «Казахфильм», ответственным секретарем журнала «Мәдениет және тұрмыс», главным редактором отдела литературных передач Казахского радио, консультантом Союза писателей Казахстана.

Первая книга-учебник казахского языка для 2-3 классов была издана в 1941 году в соавторстве с Мауленом Балакаевым. В 1945 году увидел свет первый сборник стихов под названием «Ар» с предисловием выдающегося писателя М. Ауэзова. В последующие годы были изданы книги «Аққу әні», «Өлеңдер», «Лирика», «Махаббат пен ғадауат». Написал трогательно волнующие стихи об А. Молдагуловой и поэте С. Жиенбаеве. Известен широкой общественности и как драматург. Вместе с К. Байсеитовым написаны пьесы «Беу, кыздар-ай», «Ой, жiгiттер-ай», «Құтырғаннан құтылған». Написаны либретто, оперы «Алтын таулар» К. Кужамьярова и Н. Тлендиева, оперы «Айсұлу» С. Мухамеджанова. На стихи поэта написано много песен. Популярными стали песни на его стихи, написанные С. Мухамеджановым, «Тыныштық - әлемге», «Әйтеуір сол қыз - бір сұлу», «Тербеледі тың дала», «Уа, жеңгелер, жеңгелер», «Есiмде» и другие, а также Карабутакский, Иргизский и Уилский вальсы.

Переводы К. Шангытбаева классиков мировой литературы вошли в сокровищницу казахской литературы. В возрасте 23 лет он перевел знаменитый роман в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин». В его переводах изданы произведения великих поэтов Запада и Востока - О. Хайяма, Р. Хафиза, Р. Бернса, Г. Гейне. Переведены также произведения пакистанского поэта Ф.А. Файыза, иранского поэта Н. Надирпура, индийского - А.С. Джафари, татарского - М. Джалиля, узбекского - Миртемира, армянского поэта Н. Кучака, уйгурского - Х. Абдуллина, драма-дастан «Чака» сенегальца С. Сенгора. Значительное место в переводах занимает стихотворения М. Лермонтова. Лучшие переводы вышли отдельной книгой в 1980 году под названием «Жыр жаhаны» в издательстве «Жазушы».

За переводческое творчество удостоен звания лауреата Международной премии имени А.С. Пушкина. Также перевел роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» и поэму М. Горького «Девушка и смерть».

назад (1982) родился- заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (государственное и местное управление) (2004); Университет им. Д.А. Кунаева, юриспруденция (2006).

Трудовая деятельность: сотрудник органов прокуратуры Акмолинской области (2005-2007); работа на различных должностях Антимонопольного органа Республики Казахстан (2007-2014); директор департамента правовой экспертизы АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» (2015); заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2016); директор департамента по развитию государственных услуг Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (с 2016 года).

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).