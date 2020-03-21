21 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Праздник Наурыз (Новруз, Навруз, Науруз)

Иранские и тюркские народы отмечают праздник нового года 21 марта по астрономическому солнечному календарю. В ряде стран является государственным праздником. К ним относятся, к примеру, Азербайджан, Таджикистан, Албания, Индия, Кыргызстан, Турция, Македония, Узбекистан и Туркменистан. Широко отмечают Навруз в Курдском районе Ирака и некоторых регионах РФ (Татарстане, Башкортостане, Дагестане).

В Казахстане официально Наурыз как государственный праздник стали отмечать с 1999 года. Выходными являются три дня - 21, 22 и 23 марта. В 2009 году Новруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а год спустя Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Новруз.

Всемирный день поэзии

Решено отмечать в 1999 году на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Впервые отмечался в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

Этот день, считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах массовой информации позитивного образа поэзии как подлинно современного искусства, открытого людям.

Международный день театра кукол

Впервые предложено отмечать в 2000 году, когда на XVIII конгрессе Международного союза деятелей театра кукол с соответствующей инициативой выступил Дживада Золфагарихо.

Тогда, в 2000 году, вопрос о введении Международного дня театра кукол так и не был решен. Лишь спустя 2 года этот праздник был официально учрежден, а дата его была точно определена.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Проводится по решению ХХI сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 1966 года. В этот день в 1960 году в Шарпевиле (Южная Африка) полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся мирной демонстрации протеста против законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР.

Провозглашая этот день в 1966 году, Генеральная Ассамблея призвала международное сообщество удвоить усилия в целях ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Международный день человека с синдромом Дауна

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года, впервые его отмечали в 2012 году. Дата 21 марта была выбрана не случайно - это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является трисомия одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца.

СОБЫТИЯ

В 1950 году в городе Усть-Каменогорске был основан Всесоюзный научно-исследовательский институт цветных металлов (ВНИИцветмет). В данное время является крупнейшим в республике институтом, занимающимся решением проблем добычи, обогащения полиметаллических руд и переработки концентратов с получением свинца, цинка и сопутствующих им металлов.

В 1972 году был образован Ауэзовский район Алматы. Повторно его административно-территориальное деление произошло в феврале 1997 года в связи с упразднением Алатауского и Московского районов Алматы. Район расширялся за счет присоединенных поселков. Так, в 1991 году в его состав вошли села Кирово (ныне микрорайон Айгерим) и Кок-Кайнар, поселки городского типа Курылысшы и Дружба (микрорайон Достык), в 1992 году - село Таугуль. В 1998 году район прирастает поселками Акбулак, Калкаман и Мамыр.

В 1994 году Республика Казахстан и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, руководствуясь духом взаимного уважения и в интересах развития многосторонних связей между двумя странами и народами, а также сотрудничества в рамках международных форумов, в частности, Организации Объединенных Наций и Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, приняли Декларацию о дружбе и сотрудничестве.

В 2000 году в Алматы на доме, где жил первый казахский инженер Мухамеджан Тынышпаев, была установлена мемориальная доска.

Мухамеджан Тынышпаевич Тынышпаев (1879-1937) - казахский общественный деятель, депутат Второй Государственной Думы России, премьер-министр Туркестанской автономии, член «Алаш Орды», первый казахский инженер-путеец, активный участник проектирования и строительства Туркестано-Сибирской магистрали. Репрессирован в 1937 году, реабилитирован в 1970 году.

В 2007 году была утверждена Военная доктрина, представляющая собой систему основополагающих взглядов на обеспечение военной безопасности государства, предотвращение войн и вооруженных конфликтов, развитие и применение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

В 2009 году вступил в силу Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, который подписан 8 сентября 2006 года в городе Семипалатинске. Исторический договор на казахстанской земле подписали Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Туркменистан и Республика Узбекистан.

В 2016 году в Астане, на велотреке «Сарыарка», с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прошел форум победителей, посвященный убедительной победе партии «Nur Otan» на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК, прошедших 20 марта 2016 года. По данным exit-pool, партия набрала от 81,95 до 82,15% голосов избирателей.

В 2016 году состоялись выборы депутатов Мажилиса Парламента РК, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Голосование прошло в столичном Дворце мира и согласия в рамках внеочередного съезда АНК.

В 2017 году город Туркестан официально стал культурной столицей тюркского мира. В этот день Туркестан - колыбель тюркской истории и культуры - объединил многие народы. В мероприятии приняли участие около 300 иностранных гостей из 15 тюркоязычных стран, представители международных организаций, казахстанской интеллигенции и искусства, средств массовой информации и жители Южно-Казахстанской области. В общей сложности участие приняли 10 тыс. человек.

В 2018 году в Южно-Казахстанской области, у подножия священной горы Казыгурт, заложили капсулу комплекса Кемекалган. На вершине горы планируют установить ковчег, построить музей, гостиницу, рестораны и смотровые площадки.

В 2019 году состоялось официальное открытие специальности «казахский язык» на филологическом факультете Каирского университета. На первом открытом уроке казахского языка, который с этого учебного года будет впервые в арабском мире преподаваться в вузе в качестве отдельного предмета в рамках программы Первого Президента РК Н.А.Назарбаева «Рухани жаңғыру», студенты исполнили Гимн Республики Казахстан и прочитали стихи Абая. Кроме того, они поставили ряд сценок на казахском и арабском языках о традициях казахского народа. Преподавателем казахского языка является казахстанка, выпускница университета «Аль-Азхар» Рабига Толебай.