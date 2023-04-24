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    21-летнюю девушку с ножевым ранением спасли карагандинские хирурги

    24 Апреля 2023, 20:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Экстренную операцию по восстановлению сосудов провели хирурги областной клинической больницы Караганды. К ним поступила девушка с ножевым ранением бедренной артерии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Девушка поступила в отделение микрохирургии сосудов областной клинической больницы Караганды в экстренном порядке c ножевым ранением. У нее была повреждена бедренная артерия. При такой травме шанс на спасение жизни есть буквально в течение нескольких минут. Пациентке сделали протезирование бедренной артерии и вены. Операция длилась 4 часа и прошла успешно.

    «Хорошо сработала скорая помощь, ее привезли к нам быстро. Мы сделали протезирование бедренной артерии, восстановили кровоток. И таким образом спасли жизнь пациентки», - сказал заведующий отделением микрохирургии сосудов Франц Галицкий.

    После операции девушка восстанавливалась в стационаре в течении двух недель. После выздоровления ее выписали.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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