21-летняя алматинка родила тройню

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинской семье родилась тройня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

21-летняя алматинка стала мамой сразу для троих малышей. Пара поженилась два года назад.

Первым на свет появился мальчик, его сестры родились с разницей в пару минут. Все трое родились с весом меньше килограмма: 902 гр., 924 гр. и 916 гр.

«Первое время малыши были на респираторной поддержке и наблюдались в условиях отделения патологии новорожденных. Дети родились 14 августа, выписаны домой 4 октября», - уточнили в Перинатальном центре Алматы.

Крохи отлично справились и активно набирали вес, при выписке из роддома доросли до 2 кг.

«Для нас это счастливый неожиданный подарок судьбы. Детям дали имена: Мухаммед, Амина и Сумая», - рассказала мама малышей Марал Жолдыбаева.



