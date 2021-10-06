Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

21-летняя алматинка родила тройню

Автор:  
Гульзат Сахова
6 Октября 2021, 15:54
21-летняя алматинка родила тройню

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинской семье родилась тройня, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

21-летняя алматинка стала мамой сразу для троих малышей. Пара поженилась два года назад.

Первым на свет появился мальчик, его сестры родились с разницей в пару минут. Все трое родились с весом меньше килограмма: 902 гр., 924 гр. и 916 гр.

«Первое время малыши были на респираторной поддержке и наблюдались в условиях отделения патологии новорожденных. Дети родились 14 августа, выписаны домой 4 октября», - уточнили в Перинатальном центре Алматы.

photo

Крохи отлично справились и активно набирали вес, при выписке из роддома доросли до 2 кг.

«Для нас это счастливый неожиданный подарок судьбы. Детям дали имена: Мухаммед, Амина и Сумая», - рассказала мама малышей Марал Жолдыбаева.


Алматы   Демография   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау