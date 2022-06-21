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21 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

21 Июня 2022, 08:00
21 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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56 лет назад (1966) родился АБСАТТАРОВ Кайрат Бектаевич - аким города Жезказгана.

Родился в г. Жезказгане. Окончил Карагандинский политехнический институт, автомобили и автомобильное хозяйство (1990); Жезказганский университет, экономика и управление производством (1998); НИТУ «МИСиС» в г. Москва, магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: работал на производственных предприятиях автотранспортной отрасли, в аппарате акима Жезказганской области; сотрудник Агентства по стратегическому планированию и реформированию Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан (1998-2003); руководитель отдела в Агентстве по информатизации и связи Республики Казахстан (2003-2006); исполнительный директор, главный административный директор АО «Казахтелеком» (2006-2010); ответственный секретарь Министерства связи и информации Республики Казахстан (2010-2012); вице-министр Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2013); председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (03.2013-10.2013); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2013-2015); заведующий отделом регионального развития канцелярии Премьер-Министра РК (2015); главный директор АО «НАК «Казатомпром» по обеспечению бизнеса - член правления (2015-2018); заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2018-2019); первый заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (2019-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

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54 года назад (1968) родился ЕВНИЕВ Арман Кайратович - руководитель Офиса по мониторингу реализации национальных проектов.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1990); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственного управления (2001); Карагандинский институт актуального образования «Болашак», юрист (2002).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза (1985); агроном, главный агроном совхоза «Степной» Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (1990-1994); директор совхоза им. XXV партсъезда Московского района Северо-Казахстанской области, ТОО «Новоузенское» (1994-1999); заместитель акима района, начальник управления сельского хозяйства Аккаинского района Северо-Казахстанской области (1999-2000); консультант, заведующий сектором аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан, заведующий сектором секретариата Комитета по экономической реформе и региональному развитию в аппарате Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2001-2002); директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2002-2005); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2005-2006); директор департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2006-2007); первый заместитель председателя правления СПК «Оңтүстік» (2007-2008); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2008-2010); заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Жетісу» (2011); заместитель председателя Делового света при Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан (2011-2012); председатель правления ассоциации «Казахстанский деловой совет АПК» (2012-2013); ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2013-2016); государственный инспектор администрации Президента Республики Казахстан (2016-2018); первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2018-2019); руководитель Центра развития проектного менеджмента в государственном управлении Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2020-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

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51 год назад (1971) родился ЕСКЕНДИРОВ Асан Кайруллович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Кокшетау. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1996).

Трудовая деятельность: эксперт ЭКО управления внутренних дел Кокчетавской области (1991-1994); консультант, ведущий специалист, главный специалист управления юстиции Кокшетауской области (1994-1996); постоянный судья суда г. Кокшетау (1996-1998); судья суда района «Алматы» г. Астана (1998-1999); судья Акмолинского областного суда (1999-2002); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области (2002-2008); председатель Специализированного межрайонного экономического суда Павлодарской области (2008-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Акмолинского областного суда (2012-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

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49 лет назад (1973) родился СЫБАНКУЛОВ Ернат Мухаметкалиевич - главный транспортный прокурор Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1995).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Московского района г. Алматы (1995-1997); старший помощник прокурора Медеуского района г. Алматы (1997-1998); заместитель прокуроров Турксибского и Медеуского районов г. Алматы, прокурор Енбекшиказахского района Алматинской области; Алмалинского и Медеуского районов г. Алматы, заместитель прокурора Жамбылской области, первый заместитель прокурора Алматинской области (1998-2012); прокурор Жамбылской области (2012-2017); прокурор Атырауской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.
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