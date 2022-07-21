21 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1960) родилась СМИРНОВА Ирина Владимировна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родилась в Иссык-Кульской области (Кыргызстан). Окончила Казахский ордена Трудового Красного Знамени педагогический институт им. Абая, учитель биологии средней школы (1983).

Трудовая деятельность: учитель биологии в СШ № 22 Джамбульской области Казахской ССР (1979-1983); лаборант НИИ сельского хозяйства МСХ СССР (1983-1984); учитель биологии, организатор внеклассной и внештатной работы в СШ № 22 Джамбульской области Казахской ССР (1984-1991); организатор внеклассной и внештатной работы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор Рузаевской СШ Кокчетавской области, с. Рузаевка (1991-1993); заместитель директора по учебно-воспитательной работе СШ № 91 г. Алматы (1993-1996); директор СШ № 68 г. Алматы (1996-2006); директор Дома школьников № 9 г. Алматы (2010-2011); директор школы-лицея № 48 г. Алматы (2011-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2004); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл», «За вклад в развитие Медеуского района», «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл»; нагрудным знаком «Отличник образования Республики Казахстан».

61 год назад (1961) родился ИБАТОВ Марат Кенесович - председатель правления - ректор некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет».

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт (1978); Московский автомобильно-дорожный институт, автомобили и автомобильное хозяйство (1990).

Трудовая деятельность: старший инженер, младший научный сотрудник, стажер-исследователь Карагандинского политехнического института (1983-1987); ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, председатель профкома преподавателей и сотрудников Карагандинского политехнического института (1991-1997); декан транспортно-дорожного факультета, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой, первый проректор Карагандинского государственного технического университета (1997-2012); ректор Карагандинского государственного индустриального университета (2012-2016); ректор Карагандинского государственного технического университета (2016-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Награжден орденом «Звезда славы. Экономика Казахстана» (2014), «Құрмет» (2019); медалями «10 жыл Астана» (2008), золотой медалью им. А. Байтурсынова Ассоциации ВУЗов РК (2013), «Ерен еңбегі үшін» (2013), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2006), «Белсенді қызметі үшін» (2013); Почетными грамотами Министерства образования РК (1993, 1994), МОН РК (2000, 2003, 2009), Национальной академии наук РК (2013), ЦК профсоюза работников образования и науки РК (2013).

59 лет назад (1963) родился ЕСИМОВ Даулетхан Сергазиевич - председатель правления республиканского общественного объединения «Казахстанский альянс медицинских организаций».

Родился в Кокчетавской области. Окончил Карагандинский медицинский институт, врач-стоматолог (1985); Карагандинский экономический университет, юрист (2001).

Трудовая деятельность: врач-интерн Тургайской областной больницы (1985-1986); врач-стоматолог Тургайской областной стоматологической поликлиники (1986-1988); врач-хирург центральной городской больницы г. Аркалык (1988-1990); врач-хирург объединенной больницы г. Аркалык (1990-1994); ассистент Акмолинского медицинского университета (1995); врач Акмолинской областной больницы (1995-1996); заместитель директора, исполняющий обязанности директора Акмолинского областного отделения ФОМС (1997-1999); заведующий отделением Республиканского клинической больницы (2000-2001); врач стоматологической поликлиники «Шын-Зар» (2001-2003); начальник отдела Астанинского городского филиала РГКП «Национальный центр анализа и оценки качества медицинских услуг» (2003-2005); заместитель начальника управления Комитета по контролю за качеством медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по г. Астана (2005); начальник управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007); заместитель директора департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по г. Астана (2007-2009); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (06.2009-11.2009); заместитель председателя Комитета по контролю медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (11.2009-12.2009); начальник управления здравоохранения г. Астана (2009-2011); заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (2011-2013); председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (2013); заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016); председатель правления Национальной палаты здравоохранения (2016-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

44 года назад (1978) родился НУКЕНОВ Абзал Нукенович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, политолог, преподаватель политологии.

Трудовая деятельность: консультант отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2000-2002); консультант, заведующий сектором идеологического отдела Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2002-2005); исполняющий обязанности начальника, начальник отдела по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями департамента внутренней политики г. Алматы (2005-2006); заместитель акима Ауэзовского района г. Алматы (2006-2009); директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2009-2011); заместитель директора Института правовой экспертизы законопроектов и современных исследований Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (03.2011-12.2011); заведующий сектором Ситуационного центра Совета Безопасности Республики Казахстан (2011-2012); заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан (2012-2013); заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан (2013-2016); вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2016-2018); заместитель председателя Совета директоров Международного научного комплекса «Астана» (2018-2019); заместитель акима Карагандинской области (2019-2022).

40 лет назад (1982) родился ХУДАЙБЕРГЕНОВ Олжас Абдумаликович - председатель управляющего совета при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в г. Туркестан. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Яссауи, международные экономические отношения (2001); КИМЭП (2003).

Трудовая деятельность: работа на управляющих должностях на предприятиях различных секторов экономики (2003-2012); советник председателя Национального банка РК (2014); исполнительный директор Ассоциации экономистов Казахстана; старший партнер консалтинговой компании «Centerforstrategicinitiatives» (с 2016 года); внештатный советник Президента Республики Казахстан (2019-2020); член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при Президенте Республики Казахстан (02.2020-09.2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.