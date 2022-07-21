Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
21 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
21 Июля 2022 08:00

21 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1960) родилась СМИРНОВА Ирина Владимировна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родилась в Иссык-Кульской области (Кыргызстан). Окончила Казахский ордена Трудового Красного Знамени педагогический институт им. Абая, учитель биологии средней школы (1983).

Трудовая деятельность: учитель биологии в СШ № 22 Джамбульской области Казахской ССР (1979-1983); лаборант НИИ сельского хозяйства МСХ СССР (1983-1984); учитель биологии, организатор внеклассной и внештатной работы в СШ № 22 Джамбульской области Казахской ССР (1984-1991); организатор внеклассной и внештатной работы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор Рузаевской СШ Кокчетавской области, с. Рузаевка (1991-1993); заместитель директора по учебно-воспитательной работе СШ № 91 г. Алматы (1993-1996); директор СШ № 68 г. Алматы (1996-2006); директор Дома школьников № 9 г. Алматы (2010-2011); директор школы-лицея № 48 г. Алматы (2011-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2004); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл», «За вклад в развитие Медеуского района», «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл»; нагрудным знаком «Отличник образования Республики Казахстан».

61 год назад (1961) родился ИБАТОВ Марат Кенесович - председатель правления - ректор некоммерческого акционерного общества «Карагандинский технический университет».

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский политехнический институт (1978); Московский автомобильно-дорожный институт, автомобили и автомобильное хозяйство (1990).

Трудовая деятельность: старший инженер, младший научный сотрудник, стажер-исследователь Карагандинского политехнического института (1983-1987); ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, председатель профкома преподавателей и сотрудников Карагандинского политехнического института (1991-1997); декан транспортно-дорожного факультета, проректор по учебной работе, заведующий кафедрой, первый проректор Карагандинского государственного технического университета (1997-2012); ректор Карагандинского государственного индустриального университета (2012-2016); ректор Карагандинского государственного технического университета (2016-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.

Награжден орденом «Звезда славы. Экономика Казахстана» (2014), «Құрмет» (2019); медалями «10 жыл Астана» (2008), золотой медалью им. А. Байтурсынова Ассоциации ВУЗов РК (2013), «Ерен еңбегі үшін» (2013), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015); нагрудными знаками «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2006), «Белсенді қызметі үшін» (2013); Почетными грамотами Министерства образования РК (1993, 1994), МОН РК (2000, 2003, 2009), Национальной академии наук РК (2013), ЦК профсоюза работников образования и науки РК (2013).

59 лет назад (1963) родился ЕСИМОВ Даулетхан Сергазиевич - председатель правления республиканского общественного объединения «Казахстанский альянс медицинских организаций».

Родился в Кокчетавской области. Окончил Карагандинский медицинский институт, врач-стоматолог (1985); Карагандинский экономический университет, юрист (2001).

Трудовая деятельность: врач-интерн Тургайской областной больницы (1985-1986); врач-стоматолог Тургайской областной стоматологической поликлиники (1986-1988); врач-хирург центральной городской больницы г. Аркалык (1988-1990); врач-хирург объединенной больницы г. Аркалык (1990-1994); ассистент Акмолинского медицинского университета (1995); врач Акмолинской областной больницы (1995-1996); заместитель директора, исполняющий обязанности директора Акмолинского областного отделения ФОМС (1997-1999); заведующий отделением Республиканского клинической больницы (2000-2001); врач стоматологической поликлиники «Шын-Зар» (2001-2003); начальник отдела Астанинского городского филиала РГКП «Национальный центр анализа и оценки качества медицинских услуг» (2003-2005); заместитель начальника управления Комитета по контролю за качеством медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по г. Астана (2005); начальник управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007); заместитель директора департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по г. Астана (2007-2009); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (06.2009-11.2009); заместитель председателя Комитета по контролю медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (11.2009-12.2009); начальник управления здравоохранения г. Астана (2009-2011); заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (2011-2013); председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (2013); заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016); председатель правления Национальной палаты здравоохранения (2016-2018).

На занимаемой должности - с 2018 года.

44 года назад (1978) родился НУКЕНОВ Абзал Нукенович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, политолог, преподаватель политологии.

Трудовая деятельность: консультант отдела идеологической работы Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2000-2002); консультант, заведующий сектором идеологического отдела Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан» (2002-2005); исполняющий обязанности начальника, начальник отдела по работе с неправительственными организациями и религиозными объединениями департамента внутренней политики г. Алматы (2005-2006); заместитель акима Ауэзовского района г. Алматы (2006-2009); директор Института современных исследований Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2009-2011); заместитель директора Института правовой экспертизы законопроектов и современных исследований Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (03.2011-12.2011); заведующий сектором Ситуационного центра Совета Безопасности Республики Казахстан (2011-2012); заместитель заведующего Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан (2012-2013); заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности Республики Казахстан (2013-2016); вице-министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (2016-2018); заместитель председателя Совета директоров Международного научного комплекса «Астана» (2018-2019); заместитель акима Карагандинской области (2019-2022).

40 лет назад (1982) родился ХУДАЙБЕРГЕНОВ Олжас Абдумаликович - председатель управляющего совета при Министерстве национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в г. Туркестан. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Яссауи, международные экономические отношения (2001); КИМЭП (2003).

Трудовая деятельность: работа на управляющих должностях на предприятиях различных секторов экономики (2003-2012); советник председателя Национального банка РК (2014); исполнительный директор Ассоциации экономистов Казахстана; старший партнер консалтинговой компании «Centerforstrategicinitiatives» (с 2016 года); внештатный советник Президента Республики Казахстан (2019-2020); член Центра анализа мониторинга социально-экономических реформ при Президенте Республики Казахстан (02.2020-09.2020).

На занимаемой должности - с сентября 2020 года.
Новости по теме
21 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
20 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
20 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Читайте также
Останки лошади нашли при раскопках кургана раннего железного века в СКО
21 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
20 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
20 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
Водой обеспечат Акыртас - популярный туристический объект в Жамбылской области
Обнаруженные в средневековых городищах подсвечники хранят в музее в Атырау
Клад из серебряных и медных монет нашли археологи в Атырауской области
19 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Какие ограничения введут в столице в случае перехода в «желтую» зону по КВИ
3 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
4 Геннадия Головкина обязали провести бой с чемпионом WBA
5 Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив