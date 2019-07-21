21 июля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





59 лет назад (1960) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Родилась в Иссык-Кульской области (Кыргызстан). Окончила Казахский ордена Трудового Красного Знамени педагогический институт им. Абая, учитель биологии средней школы (1983).

Трудовая деятельность: учитель биологии в СШ № 22 Джамбульской области Казахской ССР (1979-1983); лаборант НИИ сельского хозяйства МСХ СССР (1983-1984); учитель биологии, организатор внеклассной и внештатной работы в СШ № 22 Джамбульской области Казахской ССР (1984-1991); организатор внеклассной и внештатной работы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор Рузаевской СШ Кокчетавской области, с. Рузаевка (1991-1993); заместитель директора по учебно-воспитательной работе СШ № 91 г. Алматы (1993-1996); директор СШ № 68 г. Алматы (1996-2006); директор Дома школьников № 9 г. Алматы (2010-2011); директор школы-лицея № 48 г. Алматы (2011-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена: орденом «Құрмет» (2004); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл», «За вклад в развитие Медеуского района», «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл»; нагрудным знаком «Отличник образования Республики Казахстан».





56 лет назад (1963) родился- председатель правления Национальной палаты здравоохранения.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Карагандинский медицинский институт, врач-стоматолог (1985); Карагандинский экономический университет, юрист (2001).

Трудовая деятельность: врач-интерн Тургайской областной больницы (1985-1986); врач-стоматолог Тургайской областной стоматологической поликлиники (1986-1988); врач-хирург центральной городской больницы г. Аркалык (1988-1990); врач-хирург объединенной больницы г. Аркалык (1990-1994); ассистент Акмолинского медицинского университета (1995); врач Акмолинской областной больницы (1995-1996); заместитель директора, исполняющий обязанности директора Акмолинского областного отделения ФОМС (1997-1999); заведующий отделением Республиканского клинической больницы (2000-2001); врач стоматологической поликлиники «Шын-Зар» (2001-2003); начальник отдела Астанинского городского филиала РГКП «Национальный центр анализа и оценки качества медицинских услуг» (2003-2005); заместитель начальника управления Комитета по контролю за качеством медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по г. Астана (2005); начальник управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007); заместитель директора департамента Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по г. Астана (2007-2009); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (06.2009-11.2009); заместитель председателя Комитета по контролю медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (11.2009-12.2009); начальник управления здравоохранения г. Астана (2009-2011); заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (2011-2013); председатель Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК (2013); заместитель генерального директора РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2016).

На занимаемой должности - с апреля 2016 года.





44 года назад (1975) родился- член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Родился в Целинограде (ныне Нур-Султан). Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, экономист (1998).

Трудовая деятельность: специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления юстиции Акмолинской области (1998-1999); главный специалист отдела управления по финансово-экономическим вопросам, главный специалист отдела экономического анализа департамента финансов и бухгалтерского учета Министерства юстиции РК (1999-2002); начальник отдела внутреннего контроля департамента финансов Министерства юстиции РК (2002-2006); главный эксперт - главный государственный ревизор управления по контролю за доходами, главный консультант-главный государственный контролер отдела контроля расходов республиканского бюджета Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2006-2011).

На занимаемой должности - с июня 2011 года (переназначен в 2016 году).

Награжден: юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); Почетной грамотой Республики Казахстан (2011).