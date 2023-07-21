21 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1917 году I Общекиргизский (общеказахский) съезд, проходивший в Оренбурге, принял решение о создании партии «Алаш», главными задачами которой были автономия казахов на принципах равенства с другими народами федерации, создание войск для защиты казахского народа, решение аграрного вопроса.

В 1958 году на базе симфонического оркестра Казахского радио, которым руководил Фуат Мансуров, был создан Казахский симфонический оркестр (ныне - Государственный симфонический оркестр) и вошёл в состав Казахской государственной филармонии имени Жамбыла Жабаева. Мансуров и стал первым главным дирижером оркестра.

В 2005 году в Северо-Казахстанской области состоялось открытие единого казахстанско-российского контрольно-пропускного пункта «Каракога», расположенного на границе с Российской Федерацией. Пункт работает по принципу «одной остановки», упрощает процесс перемещения товаров, служит дальнейшему развитию торгово-экономических связей и увеличению товарооборота между Казахстаном и Россией.

В 2006 году АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение на территории республики новую почтовую марку, посвященную 100-летию со дня рождения геолога-ученого, основателя геомеханики в Казахстане, заслуженного деятеля, профессора Акжана Машани. Марка выполнена офсетным способом в 4 краски, тираж - 50 000 шт. Отпечатаны они на Пекинской фабрике знаков почтовой оплаты.

В 2007 году группа сотрудников Института археологии им. А.Х. Маргулана в ходе раскопок в Таразе обнаружила возле находящегося в центре города мавзолея Карахана остатки мечети, относящейся к раннему периоду ислама в Казахстане.

Судя по конструкции строения, время создания мечети датируется XIV веком, когда для строительства подобных сооружений применялся кирпич-сырец. Сохранившиеся части этого строения - фундамент, внутренняя атрибутика - свидетельствуют о том, что это была именно мечеть, и теперь можно говорить о времени появления ислама на территории нашей страны. Эта мечеть была воздвигнута на фундаменте ранее построенного несторианского или манихейского храма.

В 2010 году при покраске усть-каменогорских домов стали применять нанотехнологии местного изобретателя Алексея Башкирцева, который разработал технологию сверхизмельчения и свою продукцию назвал цемянкой. Это - водонепроницаемый строительный раствор, состоящий из извести и толченой керамики.

Нанокраска позволяет «дышать» фасадам зданий, обладает высокой сопротивляемостью к воздействию окружающей среды, а значит - долговечна, не поддерживает развитие микроорганизмов и плесени.

В 2011 году в пригородную зону Астаны был включен 81 населенный пункт. В нее вошли населенные пункты и территории сельских округов Целиноградского, Шортандинского и Аршалынского районов. Границы пригородной зоны расположены в радиусе не более двухчасовой поездки.

В 2014 году работа студента Казахской головной архитектурно-строительной академии Сабиржана Алымжанова стала победителем в конкурсе на лучшую разработку Кубка Президента РК по большому теннису. Трофей совмещает в себе казахскую символику и символ тенниса и представляет собой крылья орла и солнце. Изготовили его вручную мастера чешской компании Lasvit.

Кубок, сделанный из опала и хрусталя по проекту алматинского студента, был вручен победителю международного турнира по большому теннису «Кубок Президента-2014», который проходил в Астане.

В 2015 году в Шымкенте создали первый мультфильм с использованием компьютерной анимации и игрового кино.

Главный герой сказки «Күміс қылыш» («Серебряный меч») юный Санжар, который в одиночку противостоит злому дракону и ведьмам. В ленте все игровые роли исполняют не профессиональные артисты, а дети. Аниматоры уверены, эти работы научат юных зрителей доброте и отваге, помогут воспитать в них патриотизм.

В 2018 году в Нью-Дели в Индии завершился молодежный чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе, где армейская спортсменка Ирина Кузнецова завоевала золотую медаль. Ирина Кузнецова является спортсменкой Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК. Выступала она в весовой категории до 62 килограмм.

В 2021 году казахстанский изобретатель Нур Кутты разработал новое мобильное приложение ISEN (International Social and Education Network) для доступного образования детей.

«Мобильное приложение запатентовано, имеется авторское право. В мобильном приложении загружены разные видеоуроки на казахском и русском языках, нацеленные на совершенствование познавательных способностей учащихся. Доступны видеоуроки по изучению игры на домбре, игре в шахматы, изучению иностранного языка. За короткое время работы приложение уже оценили международные организации ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и посольство США в Казахстане», - рассказал автор проекта.