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    21 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    21 Февраля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    106 лет назад (1917-2011) родилась БУКЕЕВА Хадиша Букеевна - казахская актриса театра и кино, мастер художественного слова (чтец), народная артистка СССР.

    Родилась 21 февраля (по другим источникам - 1 января) 1917 года в селе Казталовка (ныне - Западно-Казахстанской области Казахстана) (по другим источникам - в Казталовском районе). Рано лишилась родителей и воспитывалась в детском доме. В 1932 году Хадишу Букееву устроили учиться на подготовительные курсы Алма-Атинского института. Принимала участие в спектаклях художественной самодеятельности. В 1934 году была отобрана комиссией и направлена на учёбу в Техникум сценических искусств в Ленинграде (с 1936 года - Центральное театральное училище, ныне - Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончила в 1938 году. Её наставниками были видные мастера сцены Леонид Вивьен, Всеволод Мейерхольд, Василий Меркурьев. После окончания училища поступила в труппу Чимкентского областного казахского драматического театра. С 1942 года - актриса Казахского государственного театра драмы имени М.О. Ауэзова (Алма-Ата), где выходила на сцену до конца жизни. С 1965 года вела педагогическую деятельность на театральном факультете (с 1977 года - Театрально-художественный институт, ныне - Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова) при Казахской консерватории имени Курмангазы (доцент (1968), профессор (1974)).

    57 лет назад (1966) родилась НУРКИНА Айгуль Кабдушевна - государственный деятель Республики Казахстан.

    Родилась в городе Павлодаре. Окончила Карагандинский государственный университет, юрист (1987).

    Трудовая деятельность: инспектор отдела социального обеспечения Индустриального района (1990-1993); заместитель директора по производственной практике, преподаватель Павлодарского филиала Казахского института правоведения и международных отношений (2000-2004); директор ОФ «Зангер» (2001-2004); секретарь Павлодарского областного филиала РОО «Республиканская партия «Асар»(2004-2006); первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала НДП «Нұр Отан» (2006-2011); депутат Павлодарского областного маслихата (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2021-2023).

    Награждена орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»; Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи СНГ, нагрудным знаком «Белсенді қызмет үшін» за активную работу и достигнутые результаты в своей деятельности. Имеются благодарности от Президента Республики Казахстан, председателя парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, акима Павлодарской области.

    52 года назад (1971) родилась ЖУНУСОВА Ляззат Олжабаевна - первый заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар».

    Трудовая деятельность: сотрудник АО «РТРК «Қазақстан» (1996-2006); первый заместитель председателя правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан», директор бренд-офиса АО «БТА Банк» (2006-2009); заместитель директора ТОО «Arna Media Production» (2009-2010); директор ТОО «Агентство телевизионных новостей» (06.2010-12.2010); генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (2010-2012); первый заместитель председателя правления АО «Қазақстан» (2012-2018); генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (2018-2022).

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

    45 лет назад (1978) родился МИХНО Дмитрий Леонидович - начальник Службы протокола Президента Республики Казахстан.

    Окончил Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, преподаватель математики, инженер-программист (1999); Дипломатическую академию МИД Республики Казахстан, специалист в области международных отношений (2001); Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, менеджер государственного и муниципального управления (2011).

    Трудовая деятельность: референт департамента экономической политики МИД РК (2001-2002); атташе отдела экономического сотрудничества со странами Азии и Африки Комитета по инвестициям МИД РК (2002); атташе, третий секретарь, второй секретарь Службы государственного протокола МИД РК (2002-2005); второй секретарь посольства РК в РФ (2005-2007); советник, начальник управления Службы государственного протокола МИД РК (2007-2008); советник посольства РК в РФ (2008-2011); заместитель шефа Службы государственного протокола МИД РК (2011-2014); советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2014-2019); заместитель шефа Службы государственного протокола МИД РК (2019); заместитель шефа протокола Президента Республики Казахстан (2019-2021).

    На занимаемой должности - с июля 2021 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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