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21 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

21 Февраля 2020 08:00
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21 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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103 года назад (1917-2011) родилась БУКЕЕВА Хадиша Букеевна - казахская актриса театра и кино, мастер художественного слова (чтец), народная артистка СССР.

Родилась 21 февраля (по другим источникам - 1 января) 1917 года в селе Казталовка (ныне - в Западно-Казахстанской области Казахстана) (по другим источникам - в Казталовском районе). Рано лишилась родителей и воспитывалась в детском доме. В 1932 году Хадишу Букееву устроили учиться на подготовительные курсы Алма-Атинского института. Принимала участие в спектаклях художественной самодеятельности. В 1934 году была отобрана комиссией и направлена на учёбу в Техникум сценических искусств в Ленинграде (с 1936 года - Центральное театральное училище, ныне - Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончила в 1938 году. Её наставниками были видные мастера сцены Леонид Вивьен, Всеволод Мейерхольд, Василий Меркурьев. После окончания училища поступила в труппу Чимкентского областного казахского драматического театра. С 1942 года - актриса Казахского государственного театра драмы имени М.О. Ауэзова (Алма-Ата), где выходила на сцену до конца жизни. С 1965 года вела педагогическую деятельность на театральном факультете (с 1977 года - Театрально-художественный институт, ныне Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова) при Казахской консерватории имени Курмангазы (доцент (1968), профессор (1974)).

56 лет назад (1964) родилась УНЖАКОВА Ирина Сергеевна - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родилась в г. Усть-Кут Иркутской области (РФ). Окончила Усть-Каменогорский строительный техникум, гражданское строительство (1983); Строительно-дорожный институт (1988); Восточно-Казахстанский региональный университет (2011).

Трудовая деятельность: штукатур-маляр Белогорского горно-обогатительного комбината (1983); секретарь комитета комсомола, заведующая технологическим отделением Усть-Каменогорского строительного техникума; специалист, главный специалист Комитета по делам молодёжи; отдела по делам молодёжи, туризма, физической культуре и спорту аппарата акима г. Усть-Каменогорск (1992-1997); журналист теленовостей, телеведущая, редактор телевизионных программ «Информ-коктейль», «Витрина» и «Леди-Лидер», г. Усть-Каменогорск (1995-1997); директор городского молодёжного фонда (1997-1998); консультант пресс-службы аппарата акима г. Усть-Каменогорска (1998-1999); президент, председатель правления Общественного объединения «Федерация женщин «Status» (1999-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена юбилейной медалью «Астананың «10 жылдығы» (2008).

Вошла в состав 1000 женщин мира, номинированных на Нобелевскую премию мира; одна из героинь книги «1000 женщин, которые меняют мир», выпущенной оргкомитетом Нобелевской международной акции (2005).

54 года назад (1966) родилась НУРКИНА Айгуль Кабдушевна - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родилась в г. Павлодаре. Окончила Карагандинский государственный университет, юрист (1987).

Трудовая деятельность: инспектор отдела социального обеспечения Индустриального района (1990-1993); заместитель директора по производственной практике, преподаватель Павлодарского филиала Казахского института правоведения и международных отношений (2000-2004); директор ОФ «Зангер» (2001-2004); секретарь Павлодарского областного филиала РОО «Республиканская партия «Асар»(2004-2006); первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала НДП «Нұр Отан» (2006-2011); депутат Павлодарского областного маслихата (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва по партийному списку НДП «Нұр Отан» (2012-2016.).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена орденом «Құрмет»; медалями «Ерен еңбегі үшін», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл»; Почетной грамотой Межпарламентской Ассамблеи СНГ, нагрудным знаком «Белсенді қызмет үшін» за активную работу и достигнутые результаты в своей деятельности. Имеются благодарности от Президента Республики Казахстан, председателя парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, акима Павлодарской области.

49 лет назад (1971) родилась ЖУНУСОВА Ляззат Олжабаевна - генеральный директор ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы».

Трудовая деятельность: в 1996 году в структуре телеканала «Казахстан-1»; член правления компании (с 2002 года); первый заместитель председателя правления АО «РТРК «Казахстан» (с 2004 года); директор бренд-офиса АО «БТА Банк» (2006-2009); заместитель директора ТОО «Arna Media Production» (2009-2010); директор ТОО «Агентство телевизионных новостей» (06.2010-12.2010); генеральный директор ТОО «Евразия+ОРТ» (2010-2011); первый заместитель председателя правления АО «РТРК «Казахстан» (2011-2018).

На занимаемой должности - с мая 2018 года.



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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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