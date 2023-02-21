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21 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
21 Февраля 2023, 07:00
21 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день экскурсовода

Отмечается с 1990 года. Учреждён Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

Международный день родного языка

Цель праздника - защита языкового и культурного многообразия. Этот день был установлен в 1999 году в память о кровавых событиях 1952 года в Бангладеш. В память об этих событиях на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году был учрежден Международный день родного языка, впервые он отмечался 21 февраля 2000 года.

СОБЫТИЯ

В 1929 году было опубликовано письмо ЦК ВКП(б) об укреплении трудовой дисциплины, адресованное всем партийным организациям. О суровости принятых мер говорит, в частности, тот факт, что за одно опоздание на работу без уважительной причины виновные привлекались к судебной ответственности и сажались в тюрьму.

В 1992 году Президент Нурсултан Назарбаев и Премьер-Министр Нарасимха Рао подписали протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Индия.

Республика Индия - государство, расположенное в южной части Азиатского субконтинента. Площадь - 3287 тыс. км2. Столица - г. Нью-Дели. Официальные языки - хинди и английский. Государственный язык - хинди. Денежная единица - индийская рупия. Глава государства - президент, избираемый на 5 лет непрямым голосованием коллегией выборщиков, состоящей из выборных членов обеих Палат Парламента и выборных членов законодательных собраний штатов.

В 1992 году средней школе имени 40-летия Октября Балыкшинского района Атырауской области было присвоено имя Фаризы Онгарсыновой.

Фариза Онгарсынова (1939 - 2014) - поэтесса, народный писатель Республики Казахстан (1991), лауреат Государственной премии Казахской ССР имени Абая (1979), общественный деятель, автор целого ряда поэтических книг и публикаций.

В 2012 году в Вене, в Доме художников «Кунстлерхаус», открылась персональная выставка известного казахстанского художника Ерболата Толепбая. Работы заслуженного деятели искусств РК, лауреата Государственной премии Ерболата Толепбая выставлялись более чем в 35 странах мира, в том числе, в Третьяковской галерее, престижных выставочных залах Иерусалима, Лондона, Парижа.

В 2014 году фильм «Бауыр» режиссера Серика Апрымова получил приз Международной конфедерации артхаусных кинотеатров (C.I.C.A.E.) на 24-м Международном кинофестивале для детей и подростков Ciné Junior. В состав жюри C.I.C.A.E. входили координаторы кинопоказов артхаусных кинотеатров Франции и Бельгии.

В 2016 году на II открытом международном детско-юношеском вокальном фестивале-конкурсе «Soprus», который прошел в Эстонии, 14-летняя Карина Нажмеддинова из Южного Казахстана стала лауреатом I премии. В конкурсе участвовали 50 конкурсантов из разных стран мира.

В 2017 году в японском городе Саппаро на VІІІ зимних Азиатских играх было завоевано первое золото для Казахстана. «Золото» в индивидуальной гонке на 15 километров завоевал казахстанский лыжник Ринат Мухин. В общей сложности сборная Казахстана завоевала 32 медали - 9 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых.

В 2018 году в Анкаре в рамках мероприятий объявленного Международной организацией тюркской культуры ТЮРКСОЙ года Магжана Жумабаева прошла конференция «Незабываемый поэт Алаша: к 125-летию Магжана Жумабаева» и состоялось торжественное открытие в парке района Кечиорен памятника Магжану Жумабаеву - первого за пределами родины.

Магжан Жумабаев является величайшим, после Абая, казахским поэтом, который как никто другой сыграл огромную роль в национальном пробуждении и освободительной борьбе не только Казахстана, но и Турции.

В 2018 году в Большом зале театра Astana Opera впервые в партии тенора на сцену вышел самый юный артист - солист детской студии театра Кажымурат Еркин. Кажымурат Еркин не только блестяще справился с непростой вокальной партией, но и создал новый сценический образ. Никогда в мире не было такого опыта, чтобы роль, написанную для тенора, исполнял детский голос.

В 2019 году в Алматы был презентован телеканал «Dombyra», который является первым в истории Казахстана телеканалом, представляющим только казахстанскую продукцию и прославляющим традиционные инструменты. В его эфире будут представлены лучшие работы представителей отечественной эстрады прошлых лет и наших современников. Миссия телеканала проста: формирование патриотизма и продвижение культуры среди молодежи.

В 2020 году казахстанская шахматистка Гульмира Даулетова выиграла турнир IM Round robin Third Saturday 129, выполнив третий балл женского гроссмейстера и первый балл мужского мастера. Турнир состоял из 11 туров, однако уже после 10-го тура Г. Даулетова гарантировала себе досрочную победу, оставив позади 11 сильных шахматистов.

В 11 турах Гульмира набрала 9 очков, не проиграв ни одной партии. Спортсменке удалось повысить рейтинг ЭЛО на 65 пунктов, показав перформанс 2487. Турнир проходил в городе Нови Сад (Сербия).

В 2022 году в городе Мец (Франция) завершился юношеский турнир по настольному теннису WTT Youth Contender. В возрастной категории до 15 лет победу одержал казахстанец Алан Курмангалиев.


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