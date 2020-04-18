21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 18 апреля 1945 года, шел 1397-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Берлинская наступательная операция. На правом фланге 61-я армия 1-го Белорусского фронта расширяла плацдарм на Одере, 47-я армия наступала к югу от Врицена и вышла на шоссе Врицен — Шульцдорф, 3-я ударная армия в середине дня вышла к Меглину, а во второй половине дня преодолела оборону противника на рубеже Шульцедорф — Меглин.

В центре 5-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия наступали в условиях лесного массива и цепочки озер, продвинулись вперед на 4 км и вышли в район Ригенвальде на подступы к Бацлову. 1-я гвардейская танковая армия, наступая в юго-западном направлении, заняла Марксдорф и глубоко охватила немецкие войска, оборонявшиеся перед фронтом 8-й гвардейской армии и 69-й армии. 8-я гвардейская армия к исходу дня вышла к Требницу.

На левом фланге 69-я армия и 33-я армия обошли Франкфуртский укрепленный район и создали угрозу его окружения. Немецкое командование приняло решение об эвакуации гарнизона из Франкфурта-на-Одере и усилении его частями обороны на западном берегу.

К концу 18 апреля 3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта прошла за Шпрее на 30 километров, а 4-я гвардейская танковая армия продвинулась на 45 километров. 13-я армия форсировала Шпрее и стала продвигаться в северо-западном направлении. 3-я гвардейская армия и 5-я гвардейская армия вели ожесточенные бои на флангах прорыва.

Севернее Герлица 2-я армия Войска Польского и 52-я армия форсировали реку Нейсе, прорвали тактическую зону немецкой обороны и к исходу 18 апреля подошли к третьей полосе.

В течение 18 апреля войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению остатков немецких войск, отброшенных в район порта Пиллау.

Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунктов.

На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта овладели городом Иванчице.

Севернее Вены войска фронта заняли на территории Австрии город Мистельбах.

18 апреля 1945 года до нашей Победы оставался 21 день…

22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ : подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Фото: russiainphoto.ru



