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    21 дело с ущербом на 269,3 млн тенге в сфере культуры и спорта расследует АФМ

    4 Июля 2023, 09:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по финансовому мониторингу проводит работу по предупреждению хищений государственных средств, выделенных на развитие сферы физической культуры и спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Сформирован перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных команд, спортивно-массовых мероприятий, федераций, с ранжированием и определением наиболее рисковых объектов.

    Также проводится работа по установлению способов и объемов финансирования сферы, в том числе спонсорских вливаний.

    За 6 месяцев 2023 года в производстве агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге.

    С 2019 по 2023 гг., по сведениям из открытых источников, на развитие спорта было выделено около 300 млрд тенге.

    Агентством будет проведен анализ на предмет закупа товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.

    В результате работы планируется выявление причин, создающих условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта и выработка предложений по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона.

    «АФМ предупреждает об уголовной ответственности за хищение и растрату государственных бюджетных средств», - добавили в пресс-службе агентства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Культура Спорт Экономика
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