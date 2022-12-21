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    21 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    21 Декабря 2022, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    87 лет назад (1935-2018) родился КАМАЛОВ Сухан Максутович - первопроходец и первооткрыватель месторождений в Приуралье, доктор геолого-минералогических наук, академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

    Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет, инженер-геолог (1959).

    Трудовая деятельность: коллектор, инженер-геолог, старший геолог, главный геолог Урало-Волжской, Уральской НГРЭ (с 1959 года); главный геолог, начальник Уральской НГРЭ (с 1976 года); директор ПО «Уральскнефтегазгеология» (с 1985 года); первый заместитель председателя Комитета по геологии и охране недр КазССР (с 1989 года); генеральный директор ГП «Карачаганакгазпром» (с 1991 года); директор НИПИ газовой промышленности «Казахгазжобалау», директор Западно-Казахстанского центра НИА РК, генеральный директор (с 1992 года); советник генерального директора ТОО «Научно-исследовательский и проектный институт «Газжобалау».

    Награжден орденами Октябрьской революции, «Знак Почета», «Парасат» (1999), «Барыс» III степени (2007); медалями.

    61 год назад (1961) родился АБДИБЕКОВ Нурмухамбет Канапиевич - государственный и политический деятель Республики Казахстан.

    Родился в Аркалыке Костанайской области. Окончил Московский горный институт, горный инженер (1984).

    Трудовая деятельность: сменный мастер горного цеха Чилисайского фосфоритного рудника (1984-1986); и.о. начальника участка горного цеха Чилисайского фосфоритного рудника (1986-1987); горный мастер участка горного цеха Чилисайского фосфоритного рудника (1987-1989); аспирант Московского горного института (г. Москва) (1989-1993); старший научный сотрудник лаборатории прогнозирования объемов комплексного использования минерального сырья Научного центра комплексного освоения минерального сырья Западного отделения Национальной Академии наук РК (г. Актюбинск) (1993-1995); заместитель директора малого частного предприятия «Кайсаржан» (1995-1996); начальник отдела развития топливно-энергетического комплекса и разработки минеральных ресурсов управления промышленности и торговли акимата Актюбинской области) (1996-1997); начальник отдела внешнеэкономической политической инвестиции, первый заместитель начальника управления экономики акимата Актюбинской области (1997-1998); начальник индикативного управления экономики акимата Актюбинской области (1998-2002); директор департамента экономики и индикативного планирования акимата Актюбинской области (2002-2003); и.о. директора департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Атырауской области Министерства индустрии и торговли РК (03.2003-04.2003); директор департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Атырауской области Министерства индустрии и торговли РК (04.2003-09.2003); начальник главного управления экономики и поддержки предпринимательства Атырауской области (2003-2004); заместитель акима Актюбинской области акимата Актюбинской области (2004-2007); заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Батыс» (2007-2009); и.о. директора департамента стратегии развития космической деятельности Национального космического Агентства Республики Казахстан (г. Астана) (10.2009-11.2009); председатель комитета промышленности Министерства индустрии и торговли РК (2009-2010); вице-министр индустрии и новых технологий РК (2010-2011); аким Актобе (2011-2012); первый заместитель акима Актюбинской области (2012-2014); аким Карагандинской области (2014-2017); председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2017-2018); председатель правления АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (2018-2019); первый заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (с 2019 года).

    Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).
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