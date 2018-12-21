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21 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

21 Декабря 2018 07:00 126
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21 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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21 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

СОБЫТИЯ

В 1868 году образована Акмолинская область в составе Степного генерал-губернаторства с центром в городе Омске. В ее состав входили 5 уездов - Акмолинский, Омский, Петропавловский, Кокшетауский, Сарысуский.

 

В 1991 году подписана Алма-Атинская декларация, в которой излагались цели и принципы Содружества Независимых Государств. В ней закреплялось положение о том, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием».

 

В 1992 году Верховный Совет Республики Казахстан принял Закон «О прокуратуре Республики Казахстан».

 

В 1993 году Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева утверждено описание «Золотой Звезды» звания «Халық Қаһарманы».

Звание «Халық Қаһарманы» («Народный Герой») - высшая степень отличия в Республике Казахстан наравне с орденом «Алтын қыран» («Золотой орел») - знак высшей степени отличия Республики Казахстан. Этим орденом награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед Республикой Казахстан.

 

В 1995 году Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева открыто Посольство Республики Казахстан в государстве Израиль.

 

В 2007 году в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) состоялась торжественная церемония присвоения звания «Почетный доктор МГИМО» Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

Президент прочитал лекцию для студентов, в которой он раскрыл общие тенденции в развитии и укреплении Республики Казахстан, очертил круг ключевых направлений в сотрудничестве с Россией, в том числе в энергетической сфере.

 

В 2009 году в Астане во Дворце мира и согласия прошло награждение победителей конкурса в области развития государственного языка «Тіл жанашыры-2009». Решением жюри Почетным памятным знаком №1 награжден Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

 

В 2010 году АО «Казпочта» ввело в обращение четыре художественные почтовые марки из серии «Спорт» - «Прыжки с трамплина», «Фигурное катание», «Фристайл» и «Эмблема VII зимних Азиатских игр», приуроченные VII зимним Азиатским играм, которые состоялись в городах Астана и Алма-Ата в январе-феврале 2011 года.

Марки, посвященные Олимпийским играм, пользуются особой популярностью у филателистов многих стран мира. Казахстан считает за честь выпустить почтовую продукцию с олимпийской символикой.

 

В 2010 году вышла в свет книга Абая Кунанбаева на немецком языке, в которую вошли стихотворения и Слова назидания великого казахского поэта-просветителя. Спонсором выпуска нового издания стал известный писатель, создатель Международного клуба Абая и журнала «Аманат» Роллан Сейсенбаев. По его словам, он давно хотел перевести произведения Абая, Шакарима и многих других казахских писателей и философов на иностранные языки, чтобы познакомить мир с казахской культурой.

 

В 2010 году известный деятель казахстанского шоу-бизнеса получил престижную британскую награду - Королевский Викторианский орден (The Royal Victorian Order). Кыдырали Болманов - первый представитель культуры Казахстана, удостоенный такой чести.

Медаль и кулон международной награды королевы Виктории сделаны из драгоценных металлов, покрытых золотом 999,9 пробы. Подвеска ордена состоит из восьми медальонов с изображением профиля королевы Виктории и вензеля с обратной стороны награды.

 

В 2012 году Национальный банк РК сообщил о выпуске в обращение двух памятных серебряных монет - «Петроглифы Тамгалы» из серии «Достояние Республики» с позолотой и с тампопечатью «proof» качества номиналом 500 тенге и посвященную 20-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 10-летию Организации Договора о коллективной безопасности «proof» качества номиналом 500 тенге.

 

В 2012 году на основе материалов археологических раскопок сакского периода снят мультфильм «Легенды о Крылатом барсе».

Аниматоры надеются, что их герой поможет детям глубже узнать историю родной страны, а Сауран и Барс станут героями для подражания.

 

В 2015 году Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев награжден орденом Сергия Радонежского I степени. Президент Казахстана поблагодарил Русскую православную церковь за высокую оценку политики нашей страны, направленной на укрепление межконфессионального согласия.

 

В 2017 году в Индонезии выпускник программы ментальной арифметики UCMAS (Universal Concept of Mental Arithmetic System) 12-летний казахстанский «мальчик-калькулятор» Ильяс Тохтархан завоевал гран-при 18-ых Интернациональных соревнований по ментальной арифметике Академии UCMAS.

 

В 2017 году в Астане наградили победителей конкурса на лучшее дизайнерское сопровождение статьи Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» («Рухани жаңғыру»). Обладатель гран-при Денис Романов из города Павлодара получил 2 миллиона тенге. Мадина Муханова из Астаны, автор произведения, занявшего 1 место, получила 1,5 миллиона тенге. 2 место с вознаграждением в 1 миллион тенге занял Рустам Саримов из Павлодара, Сауле Жиенкулова из Астаны заняла 3 место с денежным призом в 500 тысяч тенге. Конкурс дизайнеров был направлен на популяризацию и внедрение в массы ценностей «Рухани жаңғыру» - культурных и духовных ценностей, поддержку творческой среды, продвижение современной культуры с сохранением национальной идентичности.

 

 

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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