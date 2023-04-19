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    21 человек погиб при пожаре в больнице Пекина

    19 Апреля 2023, 07:29

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Число погибших при пожаре в больнице Пекина возросло до 21, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV), пожар произошел 18 апреля днем около 13:00 по местному времени в восточном крыле стационарного отделения пекинской больницы «Чанфэн» на западе китайской столицы. Спасатели потушили пожар в течение 30 минут после прибытия на место происшествия. Через 2 часа поисково-спасательная операция была полностью завершена.

    71 пациента больницы эвакуировали. Известно о 21 погибшем.

    Причина возгорания выясняется.

    Как пишут местные СМИ, данный пожар стал самым смертоносным в Пекине за последние годы. В 2017 году при пожаре на юге Пекина погибли 19 человек и 8 пострадали.

    Ранее пожар произошел на одном из промышленных объектов в провинции Чжэцзян на востоке КНР. 11 человек погибли.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Мировые новости Пожар
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