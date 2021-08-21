21 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1964) родился- специальный представитель Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству.

Родился в г. Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет, историк-востоковед (1987); Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР; Индийский институт международных отношений.

Трудовая деятельность: второй секретарь, первый секретарь протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992); заведующий отделом, заместитель начальника управления государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1992-1995); первый секретарь, советник постоянного представительства РК при Организации Объединенных Наций, г. Нью-Йорк (1995-2000); директор департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2003); постоянный представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Куба по совместительству (2003-2007); заместитель министра иностранных дел РК (2007-2008); помощник Президента РК (02.2008-12.2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вена (2008-2011); заместитель министра иностранных дел РК (02.2011-04.2011); министр иностранных дел РК (2011-2012); помощник Президента РК (2012-2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2014-2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (2017-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «10 жыл Астана» (2008).

назад (1967) родился- вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Кокшетауский технический институт Агентства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, пожарная безопасность (2000).

Трудовая деятельность: пожарный, инспектор государственного пожарного надзора (1989); занимал различные должности среднего и старшего начальствующего состава в органах государственной противопожарной службы Восточно-Казахстанской области (1990-2008); заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области - начальник управления по чрезвычайным ситуациям г. Семей (с 2008 года); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области (с 2012 года); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области (с 2014 года); заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2016-2019); первый заместитель председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2019-2020)..

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

Награжден орденом «Айбын» II ст.; медалями «Өртке қарсы қызмет органдарындағы мінсіз қызметі үшін» I, II, III ст., «Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріне 20 жыл», «Қазақстан Республикасы ТЖМ Көкшетау техникалық институтының курсанттары мен тыңдаушыларының шығарылуына 15 жыл», «Қазақстан полициясына 20 жыл», «40 лет Казселезащите МЧС Республики Казахстана», «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Ішкі icтep органдарының ардагері»; нагрудными знаками «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін», «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін»; почетной грамотой МЧС Республики Казахстан.

назад (1967) родилась- председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Республики Казахстан.

Два высших образования с отличием, специальности «юрист», «финансист».

Трудовая деятельность: судья Алматинского областного Арбитражного суда (06.1995-10.1995); судья хозяйственной коллегии Алматинского областного суда (1995-1996); судья Бостандыкского районного суда г. Алматы (1996-2006); судья специализированного финансового суда (2006-2010); судья Алматинского городского суда (2010-2011); председатель апелляционной судебной коллегии Алматинского городского суда (2011-2012); председатель судебной коллегии по гражданским и административным делам Алматинского городского суда (2012-2013); судья Верховного суда РК (2013-2015).

На занимаемой должности - с ноября 2015 года.

назад (1975) родился- заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Университет Индиана (1997); Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1997); Высшую школу государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета (1999); Массачусетский технологический институт (MIT School of Engineering/MIT Sloan School of Management) (2011).

Трудовая деятельность: внештатный сотрудник, внештатный советник председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (1997-1999); главный аналитик департамента стратегического планирования, главный менеджер департамента стратегического планирования и внешнеэкономических связей ЗАО «Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» (1999-2000); начальник отдела анализа и управления оборонными ресурсами Министерства обороны РК (2000-2001); начальник управления информатизации и геоинформационных систем, начальник департамента новых технологий и целевых программ Генерального штаба Вооруженных сил РК (2001-2002); руководитель Центра системных исследований Администрации Президента РК (2002-2004); заведующий Центром системных исследований управления экономической политики Администрации Президента РК (2004-2005); вице-министр образования и науки РК (2005-2007); председатель правления АО «Национальный научно-технологический холдинг «Самғау» (2007-2008); внештатный советник Премьер-Министра РК (2008-2012); заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2012-2014); временно исполняющий обязанности помощника Президента - секретаря Совета безопасности РК (10.2014-11.2014); заместитель секретаря Совета безопасности - заведующий секретариатом Совета безопасности РК (2014-2015).

На занимаемой должности - с июня 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2014), ведомственными медалями.

назад (1984) родился- генеральный продюсер телеканала «Астана».

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, международная журналистика.

Трудовая деятельность: журналист, ведущий программ ТОО Телерадиокомпания «Shahar» (2001-2004); продюсер музыкального телеканала «HiT TV» (2004-2005); продюсер мега-проекта «SuperStar KZ» (2005-2007); исполнительный продюсер телеканала «HiT TV» (2007-2008); главный редактор журнала о шоу-бизнесе Казахстана «Go! Go! magazine» (2009-2019); руководитель музыкального телеканала «MuzZone» (2009-2010); автор обучающего телепроекта «Әліппе», семейно-развлекательного шоу «Бала тілі - бал» на телеканале «Балапан» (2010-2012); креативный продюсер телеканала «Астана» (2012-2013); директор, основатель радио «ORDA FM» (2013-2018); генеральный продюсер проектов РТРК «Казахстан» (2018-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Лауреат премии «Қазақстан Тәуелсіздігі және Елбасы», победитель премии «Нұр Сұңқар».