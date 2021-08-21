+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

21 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

21 Августа 2021 07:00
Поделиться:
21 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

Новости по теме
20 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
20 августа. Календарь Казинформа «Даты. События» 19 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения» 19 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день бездомных животных

Отмечается в третью субботу августа. Учрежден по инициативе Международного общества прав животных, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (A/RES/72/165) от 19 декабря 2017 года. Создан для того, чтобы привлечь внимание правительств и широкой общественности к важности долгосрочной физической, психологической, социальной и финансовой реабилитации лиц, пострадавших от терроризма. Основная его задача - воздать должное жертвами терроризма и пострадавшим от него лицам.

СОБЫТИЯ

В 1947 году был образован город Курчатов - центр бывшего Семипалатинского полигона. С момента образования и до распада СССР он имел статус закрытого города.

В 1991 году в целях обеспечения суверенитета, государственной, экономической и экологической безопасности Казахской ССР, утверждения законности и правопорядка в республике образован Совет безопасности Казахской ССР. 17 июня 1993 года был преобразован в Совет безопасности Республики Казахстан. В составе Совета безопасности был создан Комитет по защите конституционного строя.

В 1992 году Республика Казахстан вступила в Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

Международная организация гражданской авиации (ICAO) - специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее её развитие с целью повышения безопасности и эффективности. Уставной целью ICAO является обеспечение безопасного, упорядоченного развития международной гражданской авиации во всем мире и другие аспекты организации и координации международного сотрудничества по всем вопросам гражданской авиации, в том числе международных перевозок.

В 2000 году в Алматы, на пересечении проспекта Достык и улицы Шевченко в Медеуском районе, был открыт памятник великому украинскому поэту и художнику Тарасу Григорьевичу Шевченко. Автор памятника - украинский скульптор Виталий Рожик.

Открытие памятника украинскому кобзарю в Алматы было неслучайным: Тарас Шевченко пребывал в Казахстане в военной ссылке в укреплении Новопетровское на полуострове Мангышлак в Мангистауской области с запретом рисовать и писать (1850-1857). Теперь этот город называется Форт-Шевченко.

В 2004 году в Алматы было создано новое общественное объединение «ICOMOS в Казахстане».

ICOMOS - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (International Council on Monuments and Sites), целью которого является содействие сохранению культурного наследия мира. Во всем мире около 7 тысяч отдельных лиц и организаций являются членами ICOMOS, она осуществляет свою деятельность через сеть национальных комитетов более чем в 110 странах.

В 2009 году в Усть-Каменогорске были установлены новые скульптуры «Музыка степей» и «Кочевница». Автор произведений - известный казахстанский дизайнер Жанат Елюбаева.

«Музыка степей» - необычная композиция. Работа называется так потому, что в этом месте установлен своеобразный камертон, который при малейшем ветре издает определенный звук. Неподалеку от первой композиции расположена «Кочевница». Главной идеей этих произведений, выполненных в стиле «поп-арт», является популяризация наследия предков.

В 2012 году в Астане был открыт телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы», который стал главной технологической площадкой казахстанских телеканалов для производства качественного отечественного медиаконтента. В «Қазмедиа орталығы» размещаются телеканалы «Хабар», «Хабар 24», «Kazakh TV», «Qazaqstan», «Balapan», «Qazsport», «Qazaq radiosy», радио «Астана», радио «Shalkar», телеканалы «Первый канал Евразия», Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», телеканал «Асыл Арна».

В 2013 году в Астане официально был запущен коммерческий специальный рейс по достопримечательностям столицы. Оригинальность проекта в том, что используются автобусы технологии «Doubledecker», аналог знаменитых лондонских двухэтажек. Автобусы работают по системе «Hop-on-Hop-off», что предполагает для пассажира неограниченное количество высадок и посадок в течение дня.

В 2013 году в честь 20-летия тенге к выпуску были подготовлены четыре вида различных монет - номинальной стоимостью 50, 500, 5 000 и 10 000 тенге. На монетах номиналом 50, 500 и 5 000 тенге имеют идентичные изображения оборотных сторон. В центральной части расположено изображение монеты «20 лет Независимости Казахстана» в обрамлении семи стилизованных изображений банкнот национальной валюты. В левом нижнем секторе монеты надпись «Теңгеге 20 жыл», расположенная в три строки, и число «2013», обозначающее год чеканки.

В 2014 году за заслуги в развитии физической культуры и спорта Республики Казахстан почетным знаком награждён олимпийский чемпион Лондона Александр Винокуров. Медаль казахстанскому велогонщику вручал министр профильного ведомства Арыстанбек Мухамедиулы.

В 2015 году в селе Улытау Карагандинской области в честь 550-летия Казахского ханства открыли монумент «Булантинская битва». Монумент «Булантинская битва» возведен в урочище Уйтас, где у реки Буланты казахские воины одержали первую крупную победу над джунгарами. Эта победа положила начало процессу изгнания захватчиков с казахской земли.

Семиметровая стела изготовлена из латуни и мрамора. В нижней части с четырех сторон водружены круглые щиты. Верхняя часть - это копье, смотрящее острием вверх. Вокруг стелы расположены 4 обелиска из мрамора, на которых высечены имена более трех десятков героев сражения. Автор монумента - жезказганский скульптор Шахибабен Сейткенов.

В 2015 году на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская новая волна-2015» приз зрительских симпатий выиграла Данэлия Тулешова из Казахстана. Путевку на участие 9-летняя девочка получила, завоевав Гран-при республиканского детского конкурса «Аялаған Астана», который проводился в рамках празднования Дня столицы.

В 2016 году в Павлодаре открыли памятник легендарному Малайсары батыру - одному из талантливых полководцев, искусному дипломату Среднего жуза. Он родился на территории Павлодарской области. Соратник Богенбая, Кабанбая, Райымбека, Баян батыра и Наурызбая.

Скульптура представляет собой единую цельную композицию из нескольких архитектурных элементов. Первый уровень основания композиций - лестница из 4 ступеней высотой 60 сантиметров, второй уровень - трехступенчатый постамент высотой 4,4 метра, третий уровень - медный всадник высотой 5 м. При изготовлении памятной композиции использовался полированный гранитный камень с Куртинского месторождения. Автор памятной композиции - скульптор Болат Кусаинов.

В 2017 году казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер завоевал золотую медаль летней Универсиады-2017, проходящей в Китайском Тайбэе. В сумме двоеборья Альберт показал результат 333 килограмма (148+185), установив рекорд Универсиады.

В 2019 году в Костанае появился уникальный поисковый ресурс под названием «Регион 10» - region10.kz, на котором можно узнать информацию по розыску без вести пропавших лиц, а также можно будет распознать фейковые поисковые новости, которыми сейчас зачастую пестрит Интернет. Создателями сайта стали добровольцы-волонтеры Яна Маляр, Татьяна Милехина и Ирина Карпенко.

Девушки занимаются розыском абсолютно на добровольных началах. Все они имеют постоянную работу, но считают своим долгом помогать людям. Они прошли специальную подготовку при поддержке Красного полумесяца и НПО «ГРИН» в части оказания первой помощи, организации розыска и проведения необходимых первоначальных действий при поиске без вести пропавших лиц.

В 2019 году в Нур-Султане прошла встреча высокого уровня «С5+1» с участием министров иностранных дел государств Центральной Азии и заместителя Государственного секретаря США.

Формат «С5+1» выступает важным инструментом, способствующим диалогу по обеспечению безопасности и устойчивого развития региона.

В 2020 году известный театральный режиссер, советский и казахский актер, художественный руководитель Государственного академического музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева Талгат Теменов был удостоен Межгосударственной премии «Звезды содружества».

Межгосударственная премия «Звезды Содружества» в области культуры и искусства присуждается за крупный вклад в культуру и искусство, который выражается в создании особо значимых творческих работ и произведений, способствующих развитию сотрудничества в сфере культуры и культурного наследия на пространстве СНГ.


Подписывайтесь на наш канал:

#История Казахстана   #Дата  
Поделиться:
Новости по теме
20 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
20 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
19 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
19 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
Популярное
1 Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
2 Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
3 Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
4 В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
5 Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
6 Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
Читайте также
19 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»
19 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»
Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
Землетрясение произошло в 96 км от Алматы
Угнанные в России четыре автомобиля нашли в СКО
В Алматы изменится схема движения троллейбусных маршрутов
Главного специалиста санэпидконтроля задержали в Туркестанской области
Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив