Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    21 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    21 Апреля 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    69 лет назад (1953) родился ТОБАЯКОВ Бахытжан Ошакбаевич - поэт, журналист, писатель-переводчик, член Союза писателей Казахстана.

    Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский политехнический институт (совр. Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева).

    Трудовая деятельность: инженер «Казтехэнерго», старший инженер Минэнерго, научный сотрудник Казахского научно-исследовательского института энергетики; научный редактор Казахской энциклопедии (1986-1988); заведующий отделом, ответственный секретарь журнала «Білім және еңбек» (1988-1990); заведующий отделом газеты «Халық кеңесі» (1990-1994); редактор Агентства «Хабар» (1998-2001); заведующий отделом развития государственного языка и других языков аппарата акима г. Алматы, старший преподаватель Института оценки (1999-2001); сотрудник АО «KEGOC» (с 2001 года).

    Автор сборников стихов и научно-познавательных книг «Бостан», «Темірқазық», «Сонар», «Металдар құпиясы», «Егемен елдің экономикасы», «Адамзат тірлікті дәулет білмек...», «Құланиек», «Алматы көшелері».

    58 лет назад (1964) родился АБДРАХМАНОВ Кайрат Кудайбергенович - верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств.

    Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова, историк (1987).

    Трудовая деятельность: преподаватель кафедры политической истории Казахского политехнического института им. В.И. Ленина (1987-1991); аспирант Казахского государственного университета (1991-1993); третий, второй секретарь, заведующий отделом, заместитель начальника управления стран Азии Министерства иностранных дел РК (1993-1997); заместитель директора департамента стран Азии Министерства иностранных дел РК (1997); начальник управления Азии, Ближнего Востока и Африки - заместитель директора 4-го департамента Министерства иностранных дел РК (1997-1998); директор 3-го департамента Министерства иностранных дел РК (1998-1999); директор департамента двусторонних отношений Министерства иностранных дел РК (04.1999-12.1999); вице-министр иностранных дел РК (1999-2001); советник-посланник посольства РК в Великобритании (2001-2003); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Государстве Израиль (2003-2006); заместитель министра иностранных дел РК (2006-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене (2007-2008); постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене (09.2008-12.2008); постоянный представитель РК при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (2008-2011); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Австрийской Республике, постоянный представитель РК при международных организациях в г. Вене, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Словения по совместительству (2011-2013); постоянный представитель РК при Организации Объединенных Наций (2013-2016); министр иностранных дел РК (2016-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству (2019-2020).

    На занимаемой должности - с декабря 2020 года.

    Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл»; знаком «За заслуги в развитии туризма Республики Казахстан». Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан.

    Автор:

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске