21 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День Службы государственной охраны Республики Казахстан

Учрежден Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Об утверждении Положения о Службе государственной охраны Республики Казахстан» от 4 мая 2014 года.

Служба государственной охраны Республики Казахстан - непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, выполняющий функции службы охраны Президента Республики Казахстан и Республиканской гвардии Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации, других охраняемых лиц, объектов.

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Входит в систему международных дней Организации Объединенных Наций, впервые отмечался в 2002 году. Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2017 году для того, чтобы подчеркнуть важность творческого подхода к решению проблем, связанных с достижением целей в области устойчивого развития.

СОБЫТИЯ

В 1925 году на базе газет «Қазақ әйелі» и «Теңдік» был образован общественно-политический, литературно-художественный журнал «Қазақстан әйелдері», который с января 1926 года вышел под названием «Әйел теңдігі». В 1935-1941 и 1950-1954 годы - «Сталин жолы». С января 1955 года - «Қазақстан әйелдері». Основные темы - проблемы семьи и дома, воспитания подрастающего поколения.

В 1959 году за дилогию «Путь Абая» Мухтару Ауэзову была присуждена Ленинская премия, он был избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР V созыва.

В 1961 году началось строительство магистрального газопровода «Средняя Азия-Центр», который заложил основу создания газотранспортной системы Казахстана.

В 1992 году Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву была вручена первая верительная грамота представителем формирующегося в республике дипломатического корпуса - Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Республике Казахстан Аргюн Езнаем.

В 1995 году был ратифицирован Договор между Республикой Казахстан и Монголией об урегулировании вопросов добровольного переселения и гражданства лиц, прибывших в Республику Казахстан по трудовым договорам.

В 2006 году состоялось открытие молибденовой обогатительной фабрики на территории гидрометаллургического завода ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», находящегося в доверительном управлении АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Запуск данной фабрики осуществлялся впервые в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности Казахстана и позволил республике выйти на мировой рынок молибдена.

В 2011 году на территории Казахстана была введена в почтовое обращение художественная марка серии «Европа» на тему «Леса». Номинал - 250 тенге, тираж - 250 тысяч штук, перфорация - гребенчатая, печать выполнена офсетным способом в четыре краски. Отпечатана марка на республиканском унитарном предприятии «Издательство «Белорусский дом печати». Размер марки - 40х28 мм. Художник - Данияр Мухамеджанов.

В 2014 году ученик 10 класса школы-гимназии № 1 города Сарканд Алматинской области Евгений Станкевич стал победителем в номинации «Статьи 15-18 лет» конкурса кампании «Меньше мусора», организованного экологами Швеции. Награждение проходило в Стокгольме, где участвовали школьники, учителя и координаторы - защитники окружающей среды из Германии, Франции, Канады, Македонии, Мальты, Румынии, Словакии, Черногории и Латвии. Кампания «Меньше мусора» - международная сеть молодых людей, занимающихся экологической журналистикой, которая координируется Международной организацией экологического образования (FEE) и работает более чем в 25 странах мира.

В 2015 году Национальный банк РК на безвозмездной основе передал Министерству обороны РК 4776 серебряных монет «70 лет Великой Победе», которые получили казахстанские ветераны - участники Великой Отечественной войны в честь 70-й годовщины Великой Победы.

В 2016 году в Алматы впервые на территории СНГ прошел V Международный симпозиум исследовательской группы «Музыка тюркоязычного мира». Проведение данного симпозиума позволило еще более глубоко изучить музыку тюркоязычного мира и ее значение в рамках мирового искусства.

В работе симпозиума приняли участие ведущие ученые из стран дальнего и ближнего зарубежья: Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, а также Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана.

В 2018 году в постоянном представительстве Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций прошла встреча послов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященная итогам проведенного в Астане в сентябре 2017 года первого в истории исламского мира Саммита по науке и технологиям стран-членов ОИС.

Принявшие участие в мероприятии послы Ирака, Катара, Ливана, Палестины, Кыргызстана, Туниса, а также представители Объединенных Арабских Эмиратов, Уганды, Джибути, Иордании, Турции, Туркменистана и других стран ОИС высоко оценили инициативу Казахстана по созыву саммита и отметили чрезвычайную актуальность темы научно-технологического развития в нынешних условиях глобального информационного прогресса.

В 2022 году впервые в истории Казахстан открыл свой собственный национальный павильон на 59-й Венецианской биеннале, представленный в одном ряду с экспозициями всемирно известных деятелей современного искусства. Всего в выставке приняли участие 213 художников из 58 стран мира, было представлено более 430 работ, 80 из которых авторы создали специально для биеннале.

Венецианская биеннале - одна из самых престижных международных художественных выставок, которая проводится раз в два года в Венеции с 1895 года. Это событие определяет направление развития мирового искусства, а также демонстрирует современные тренды.



