Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    21,8 млн тенге расхищены при строительстве школы в Актобе

    5 Октября 2020, 16:51

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе проверяется причастность должностых лиц к факту хищения бюджетных средств при строительстве школы, передаетр МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

    Департаментом экономических расследований по Актюбинской области в рамках проведения оперативно профилактических мероприятий «Казына» у становлено, что между отделом строительства города Актобе и одним из товариществ был заключен договор о государственных закупках на строительно-монтажные работы по проекту «Строительство средней школы на 900 мест в одном из жилых массивов г.Актобе» на общую сумму 1,5 млрд тенге в рамках реализации государственной программы «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования за счет средств местного бюджета».

    «Однако заявленные работы выполнены не в полном объеме, предварительная сумма ущерба составляет 21,8 млн тенге. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.189 ч.4 п.2 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и проверяется причастность должностных лиц государственного органа к факту хищения», - говорится в сообщении п ресс-службы КФМ Минфина РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Актюбинская область Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    3 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке