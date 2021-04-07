08:01, 07 Апрель 2021 | GMT +6
2080 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2080 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 372,
город Алматы - 620,
город Шымкент - 72,
Акмолинская область - 73,
Актюбинская область - 121,
Алматинская область - 280,
Атырауская область - 102,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 144,
Костанайская область - 34,
Кызылординская область - 25,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 25,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 258 917 заболевших.