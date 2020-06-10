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207 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

10 Июня 2020 22:16
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207 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 207 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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город Нур-Султан - 59,

город Алматы - 47,

Восточно-Казахстанская область - 1,

Актюбинская область - 1,

Жамбылская область - 7,

Карагандинская область - 26,

Западно-Казахстанская область - 24,

Костанайская область - 2,

Кызылординская область - 5,

Павлодарская область - 9,

Алматинская область - 22,

Акмолинская область - 3,

Мангистауская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане - 8345:

г. Нур-Султан – 1770,

г. Алматы – 1976,

г. Шымкент – 448,

Акмолинская область – 144,

Актюбинская область – 250,

Алматинская область – 309,

Атырауская область – 876,

Восточно-Казахстанская область – 84,

Жамбылская область – 278,

Западно-Казахстанская область – 475,

Карагандинская область – 590,

Костанайская область – 143,

Кызылординская область – 309,

Мангистауская область – 197,

Павлодарская область – 181,

Северо-Казахстанская область – 48,

Туркестанская область – 267.


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#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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