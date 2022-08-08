2061 человек выздоровел от коронавируса в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
в городе Нур-Султане - 1015,
в городе Алматы - 336,
в Алматинской области - 134,
в Жетысуской области - 52,
в ВКО - 26,
в Абайской области - 27,
в ЗКО - 6,
в Карагандинской области - 327,
в Улытауской области - 25,
в Кызылординской области – 54,
в Мангистауской области - 38,
в Павлодарской области - 2,
в Туркестанской области - 19.
Всего в стране выздоровело 1 327 732 человека от COVID-19.