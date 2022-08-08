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    • 2061 человек выздоровел от коронавируса в РК за сутки

    8 Августа 2022 08:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    в городе Нур-Султане - 1015,

    в городе Алматы - 336,

    в Алматинской области - 134,

    в Жетысуской области - 52,

    в ВКО - 26,

    в Абайской области - 27,

    в ЗКО - 6,

    в Карагандинской области - 327,

    в Улытауской области - 25,

    в Кызылординской области – 54,

    в Мангистауской области - 38,

    в Павлодарской области - 2,

    в Туркестанской области - 19.

    Всего в стране выздоровело 1 327 732 человека от COVID-19.
    #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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