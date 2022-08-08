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2061 человек выздоровел от коронавируса в РК за сутки
8 Августа 2022 08:33

2061 человек выздоровел от коронавируса в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 2061 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 1015,

в городе Алматы - 336,

в Алматинской области - 134,

в Жетысуской области - 52,

в ВКО - 26,

в Абайской области - 27,

в ЗКО - 6,

в Карагандинской области - 327,

в Улытауской области - 25,

в Кызылординской области – 54,

в Мангистауской области - 38,

в Павлодарской области - 2,

в Туркестанской области - 19.

Всего в стране выздоровело 1 327 732 человека от COVID-19.


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