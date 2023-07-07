205 миллионов 761 тысяча тенге в год - гигантская зарплата игрока «Барыс»

АСТАНА. КАЗИНОРМ - Канадский нападающий Майкл Шапю продлил контракт с повышением зарплаты в 1,6 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

205 миллионов 761 тысяча тенге в год - гигантская зарплата сама по себе, но «Барыс» удивил, дав ее игроку, который в прошлом сезоне сыграл всего 10 матчей и забросил 3 шайбы.

За какие-такие заслуги непонятно. В прошлом сезоне Шапю получил 155 миллионов.

Информации о зарплате можно доверять - инсайд от журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина - его издание составляет рейтинги зарплат абсолютно всех хоккеистов КХЛ.

Если что, у Шапю даже не самая высокая зарплата в «Барысе» - вратарь Эдди Паскуале за два сезона получит 699 миллионов тенге. Для сравнения: бюджет ХК «Алматы» (самая бедная команда чемпионата Казахстана) в сезоне-2021/22 составлял 322 миллиона тенге