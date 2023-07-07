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    14:10, 07 Июль 2023 | GMT +6

    205 миллионов 761 тысяча тенге в год - гигантская зарплата игрока «Барыс»

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    Фото: t.me/sportilinet
    АСТАНА. КАЗИНОРМ - Канадский нападающий Майкл Шапю продлил контракт с повышением зарплаты в 1,6 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

    205 миллионов 761 тысяча тенге в год - гигантская зарплата сама по себе, но «Барыс» удивил, дав ее игроку, который в прошлом сезоне сыграл всего 10 матчей и забросил 3 шайбы.

    За какие-такие заслуги непонятно. В прошлом сезоне Шапю получил 155 миллионов.

    Информации о зарплате можно доверять - инсайд от журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина - его издание составляет рейтинги зарплат абсолютно всех хоккеистов КХЛ.

    Если что, у Шапю даже не самая высокая зарплата в «Барысе» - вратарь Эдди Паскуале за два сезона получит 699 миллионов тенге. Для сравнения: бюджет ХК «Алматы» (самая бедная команда чемпионата Казахстана) в сезоне-2021/22 составлял 322 миллиона тенге


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