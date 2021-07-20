2038 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2038 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 148,

город Алматы - 375,

город Шымкент - 76,

Акмолинская область - 123,

Актюбинская область - 98,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 155,

Восточно-Казахстанская область - 33,

Жамбылская область - 88,

Западно-Казахстанская область - 298,

Карагандинская область - 206,

Костанайская область - 80,

Кызылординская область - 45,

Мангистауская область - 26,

Павлодарская область - 159,

Северо-Казахстанская область - 55,

Туркестанская область - 36.

Итого выздоровевших в Казахстане - 433994.