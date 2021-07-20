+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

2038 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

20 Июля 2021 08:16
Поделиться:
2038 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2038 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Свыше 31 тыс случаев заболевания КВИ зафиксировано в ВКО с начала пандемии
Вакцинацию от КВИ включили в Национальный календарь прививок в Узбекистане Около 15% составляет загруженность коечного фонда в ВКО Эффект среди привитого от КВИ населения очевиден – врач о вакцинации

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 148,

город Алматы - 375,

город Шымкент - 76,

Акмолинская область - 123,

Актюбинская область - 98,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 155,

Восточно-Казахстанская область - 33,

Жамбылская область - 88,

Западно-Казахстанская область - 298,

Карагандинская область - 206,

Костанайская область - 80,

Кызылординская область - 45,

Мангистауская область - 26,

Павлодарская область - 159,

Северо-Казахстанская область - 55,

Туркестанская область - 36.

Итого выздоровевших в Казахстане - 433994.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
Свыше 31 тыс случаев заболевания КВИ зафиксировано в ВКО с начала пандемии
Вакцинацию от КВИ включили в Национальный календарь прививок в Узбекистане
Около 15% составляет загруженность коечного фонда в ВКО
Эффект среди привитого от КВИ населения очевиден – врач о вакцинации
Популярное
1 Внесены изменения в постановление главного санврача Туркестанской области
2 Касым-Жомарт Токаев совершил жертвоприношение онлайн
3 Экономия на масках и приобретение фальшивых прививочных паспортов - это самообман! - Макпал Кизаева
4 Праздник Курбан айт отмечают казахстанцы
5 Ринат Джумабаев одержал сенсационную победу на Кубке мира ФИДЕ
Читайте также
Фейк: в Сети найден патент, доказывающий содержание оксида графена в вакцинах
Вместе с вакциной вкалывают иммунодефицит – новый фейк обсуждают в соцсетях
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив