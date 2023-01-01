2022 год войдет в историю как год Преодоления – Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уходящий 2022 год войдет в историю как год Преодоления, сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к казахстанцам с новогодним поздравлением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Уходящий 2022 год войдет в историю как год Преодоления. Наша страна выдержала неимоверные испытания. Перед лицом трудностей казахстанцы сплотились во имя нашего общего светлого будущего, мы стали еще сильнее. Никакие вызовы не помешали нам продолжить кардинальные реформы. Был заложен прочный фундамент Справедливого Казахстана. Последовательно осуществляются политические преобразования. Конституционный референдум и президентские выборы положили начало перезагрузке ключевых институтов власти.

В следующем году состоятся выборы депутатов Сената, Мажилиса и маслихатов всех уровней. Граждане будут напрямую выбирать акимов районов. Уверен, это приведет к формированию новых демократических традиций, повышению политической культуры в стране», - сказал К. Токаев.

Как отметил Глава государства, достигнут серьезный прогресс в деле защиты прав человека.

«Начат непростой процесс демонополизации и структурной перестройки нашей экономики. Мы не остановимся на этом. В новом году мы продолжим строить качественные дороги, возводить доступное жилье, современные школы и больницы. Власть будет создавать благоприятные условия для развития предпринимательства. Первостепенными задачами Правительства остаются обуздание инфляции и повышение реальных доходов граждан, налаживание производств. Моим первым Указом после переизбрания дан старт комплексной работе по возрождению аула, развитию сельских территорий. Мы будем всячески поддерживать людей, преданных своему делу, настоящих профессионалов и патриотов нашей Родины. Герои нашего народа – это труженики предприятий и полей, ученые и деятели культуры, военные и сотрудники правоохранительной системы, инженеры и строители, предприниматели и спортсмены, меценаты и волонтеры, журналисты и сотрудники медиасферы, и конечно же учителя, воспитатели, врачи, все медицинские и социальные работники», - подчеркнул Президент РК.



