2022 год стал временем изменений, подъема и перемен - замгендиректора ТРК Президента о деятельности медиахолдинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК Тлеген Абишев выступил на панельной сессии «Единые ответы на общие вызовы» в рамках ежегодной медианедели Astana Media Week, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ежегодной медианеделе Astana Media Week медиахолдинг «Телерадиокомплекс Президента РК» принимает участие впервые. И это большая возможность рассказать о нашем медиахолдинге, задачах, стоящих перед нами. 2022 год стал временем изменений, подъема и перемен. Реформы, проводимые сегодня в политике, экономике, общественной жизни, послужили толчком к созданию нового медиаресурса в Казахстане», - отметил Тлеген Абишев.

По его словам, нашей стране нужны признанные на мировом уровне отечественные медиабренды.

«Сегодня в мире внимание сосредоточено не на отдельных частных медиа, а на производителях аналитического контента в различных жанрах и форматах. Мы стремимся создавать качественный контент, который формирует видение о нашей стране без каких-либо раскрасок», - добавил замгендиректора ТРК Президента.

Он напомнил, что с апреля этого года в состав ТРК Президента вошли международное агентство «Казинформ» с более чем столетней историей и телеканал Qazaq TV.

«В настоящее время агентство «Казинформ» с более чем вековой историей освещает новости на пяти языках – казахском, русском, английском, китайском, узбекском. Кроме того, в неформальном латинском шрифте и «тоте жазу» (арабской графикой) предусмотрена возможность получения информации для наших соотечественников. Телеканал Qazaq TV - Caspionet получил название Qazaq TV в 2012 году, а с апреля 2022 года вернулся к зрителям как «Jibek Joly». У канала две ветки - внутренняя и внешняя. Внутренняя охватывает всю территорию Казахстана, а внешняя - 120 стран мира. Qazaq TV вещает на пяти языках – казахском, русском, английском, узбекском и кыргызском. Наши корреспонденты работают в 10 странах мира. Сейчас планируем расширить партнерство по обмену страновым контентом с ведущими международными СМИ», - сообщил Тлеген Абишев.