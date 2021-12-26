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2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога

26 Декабря 2021 12:13
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2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каким будет новый 2022 год? Психолог, телерадиоведущая, известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По её словам, наступающий год идёт по нумерологии под цифрой «6».

«Этот год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку. В нумерологии «6» - сильная цифра. Основные характеристики связаны с финансами и благосостоянием, трудоспособностью и усердием, ​ разумными решениями и логикой, уверенностью и смелостью», - рассказывает нумеролог.

В этот год особенно стоит прилагать усилия в работе и в любых начинаниях, просто полагаться на удачу или случай будет просто легкомысленно и непростительно.​

«Важно понимать об обратной стороне года. Она связана с импульсивностью,​ поспешностью, финансовыми потерями, неразумными действиями и жёсткостью. Этот год несёт неожиданные повороты, к которым иногда сложно подготовиться заранее», - сказала А. Ахимова.

Нумеролог отметила, что опасность 2022 года может быть связана с тем, что страны ​ столкнутся с экономическим спадом и стагнацией.​

Поэтому она призвала быть осмотрительнее со спонтанными тратами и действовать согласно четкому анализу.

«Лень в этот год непростительна, также ​не стоит витать в облаках. Избегайте агрессии и беспечности, иначе она быстро перейдёт ​в разрушительную силу», - сказала она.

Известный нумеролог также рассказала, что во время принятия серьёзных решении можно прибегнуть к методу «стакана воды».​

«Если необходимо срочно решить для себя важный вопрос, наберите в стакан чистую питьевую воду (не любую жидкость, а именно воду), сядьте и сделайте несколько медленных маленьких глотков. Отпустите суету, ​и ответы на вопросы придут внезапно в течение ближайшего времени. Помните, что любой стоп, заземление приносит верный импульс», - рассказала она.

По словам Айсулу Ахимовой, в новом году будет происходить частая смена деятельности, переход на новые места работы и переезды (февраль​ - с 4/02, апрель​ - до 29/04, сентябрь - до 9-го и октябрь).

«Детей, рождённых в этот год, важно с детства приучать к терпению, выносливости и трудолюбию. Ограничение гаджетов и компьютерных игр даст рост к развитию мелкой моторики. Также полезны шахматы и игры-конструкторы. В 2022 году уделите время обучению иностранным языкам, повышению квалификации и самообразованию. Особенно эффективно начинать изучать иностранные языки с февраля 2022», - сказала она.

В вопросах здоровья, в этот год стоит обратить внимание на работу печени и кровеносную систему, говорит нумеролог. Также стоит беречь зрение.

«В этот год ветер и воздух даёт свои плоды, проводите чаще время на природе. В вопросах фитнеса и спорта особо полезны занятия йогой, танцы, футбол и пешие прогулки»,- подытожила А. Ахимова.


Фото: Instagram @aisulu_ahimova_
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#Общество   #Новый год  
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Автор:

Гульзат Сахова

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