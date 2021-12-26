2022 год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку - прогноз нумеролога

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каким будет новый 2022 год? Психолог, телерадиоведущая, известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По её словам, наступающий год идёт по нумерологии под цифрой «6».

«Этот год проверит многих на выносливость, терпение и выдержку. В нумерологии «6» - сильная цифра. Основные характеристики связаны с финансами и благосостоянием, трудоспособностью и усердием, ​ разумными решениями и логикой, уверенностью и смелостью», - рассказывает нумеролог.

В этот год особенно стоит прилагать усилия в работе и в любых начинаниях, просто полагаться на удачу или случай будет просто легкомысленно и непростительно.​

«Важно понимать об обратной стороне года. Она связана с импульсивностью,​ поспешностью, финансовыми потерями, неразумными действиями и жёсткостью. Этот год несёт неожиданные повороты, к которым иногда сложно подготовиться заранее», - сказала А. Ахимова.

Нумеролог отметила, что опасность 2022 года может быть связана с тем, что страны ​ столкнутся с экономическим спадом и стагнацией.​

Поэтому она призвала быть осмотрительнее со спонтанными тратами и действовать согласно четкому анализу.

«Лень в этот год непростительна, также ​не стоит витать в облаках. Избегайте агрессии и беспечности, иначе она быстро перейдёт ​в разрушительную силу», - сказала она.

Известный нумеролог также рассказала, что во время принятия серьёзных решении можно прибегнуть к методу «стакана воды».​

«Если необходимо срочно решить для себя важный вопрос, наберите в стакан чистую питьевую воду (не любую жидкость, а именно воду), сядьте и сделайте несколько медленных маленьких глотков. Отпустите суету, ​и ответы на вопросы придут внезапно в течение ближайшего времени. Помните, что любой стоп, заземление приносит верный импульс», - рассказала она.

По словам Айсулу Ахимовой, в новом году будет происходить частая смена деятельности, переход на новые места работы и переезды (февраль​ - с 4/02, апрель​ - до 29/04, сентябрь - до 9-го и октябрь).

«Детей, рождённых в этот год, важно с детства приучать к терпению, выносливости и трудолюбию. Ограничение гаджетов и компьютерных игр даст рост к развитию мелкой моторики. Также полезны шахматы и игры-конструкторы. В 2022 году уделите время обучению иностранным языкам, повышению квалификации и самообразованию. Особенно эффективно начинать изучать иностранные языки с февраля 2022», - сказала она.

В вопросах здоровья, в этот год стоит обратить внимание на работу печени и кровеносную систему, говорит нумеролог. Также стоит беречь зрение.

«В этот год ветер и воздух даёт свои плоды, проводите чаще время на природе. В вопросах фитнеса и спорта особо полезны занятия йогой, танцы, футбол и пешие прогулки»,- подытожила А. Ахимова.

Фото: Instagram @aisulu_ahimova_