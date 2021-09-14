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    11:09, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    2021 жылдың тамыз айындағы іскерлік белсенділік индексі

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    invest_rus

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