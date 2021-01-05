2021 год объявлен в Азербайджане Годом поэта и мыслителя Низами Гянджеви

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Президента Азербайджанской Республики 2021 годобъявлен в Азербайджанской Республике Годом поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Азертадж.

«Выдающийся представитель мировой литературы, гениальный азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви является одной из уникальных личностей, открывших новую страницу в летописи художественной мысли человечества. Яркое наследие великого мастера, превратившееся в неотъемлемую часть духовности нашего народа, на протяжении многих веков занимает достойное место в сокровищнице неповторимых культурных ценностей

На протяжении всей жизни Низами Гянджеви жил и творил в древнем азербайджанском городе Гянджа, являющемся одним из важных культурных центров того времени, именно здесь он создал восхитительные жемчужины словесного искусства, обогатившие историю философско-общественной и художественно-эстетической мысли Ближнего и Среднего Востока. Завоевавшая широкую славу «Хамсе» Низами Гянджеви находится на вершине мировой поэтическо-философской мысли. Поэт-мыслитель заложил основу большой литературной школы, состоявшей из его многочисленных последователей. Произведения Низами, украшающие знаменитые библиотеки и музеи, придали импульс и развитию искусства восточной миниатюры.

Гений Низами всегда находился в центре внимания мирового востоковедения. В нашей стране проделана большая работа в области изучения и популяризации творчества Низами, подготовлен научно-критический текст его произведений, получивший высокую оценку в низамиведении, его книги изданы в изящном оформлении и массовым тиражом. В литературе и искусстве создан запомнившийся образ Низами. В родном городе поэта - Гяндже возведен мавзолей, в Баку, Санкт-Петербурге и Риме установлены памятники поэту-мыслителю. Институт литературы Национальной Академии наук Азербайджана и Национальный музей азербайджанской литературы носят имя Низами Гянджеви. Успешно функционирует Центр Низами Гянджеви Оксфордского университет а Великобритании.

Юбилеи Низами Гянджеви всегда торжественно отмечались в нашей стране. 800-летний юбилей гениального поэта создал коренной поворот в исследовании и пропаганде его наследия. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, всегда подходивший к классическому азербайджанскому литературно-культурному наследию с позиции национальной приверженности и патриотизма, уделял особое внимание и наследию Низами. Принятое в 1979 году по инициативе Гейдара Алиева постановление «О мерах по дальнейшему улучшению изучения, издания и пропаганды наследия великого поэта и мыслителя Азербайджана Низами Гянджеви» открыло новые перспективы для исследования и пропаганды творчества Низами. Церемонии по случаю 840-летия бессмертного мастера, проведенные в 1981 году по непосредственной инициативе и с участием великого лидера, стали знаменательным событием в культурной жизни страны. В 2011 году 870-летие Низами Гянджеви было широко отмечено серией мероприятий на государственном уровне.

В 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, учитывая исключительное значение богатого творчества могучего мастера слова и мысли, постоянно призывавшего людей к нравственному совершенству и прививавшего им высокие моральные качества, как достижение общечеловеческой культуры п остановляю:

объявить 2021 год в Азербайджанской Республике «Годом Низами Гянджеви».

Кабинету Министров Азербайджанской Республики подготовить и осуществить план мероприятий, связанных с «Годом Низами Гянджеви», - говорится в распоряжении Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 5 января 2021 года.