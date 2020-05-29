2020 учебный год в Вооруженных Силах объявлен Годом безопасности воинской службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом было объявлено в ходе заседания Коллегии Министерства обороны РК, которое прошло в селекторном режиме с участием военного руководства, руководителей структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба, командиров бригад, полков, авиационных баз, складов, начальников местных органов военного управления, военных учебных заведений, органов военной полиции и сержантского состава, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Открывая заседание коллегии, министр обороны отметил вопросы состояния подготовки войск, боевого дежурства, воинской дисциплины, правопорядка и службы войск, безопасности войнской службы и материально-технического обеспечения по итогам зимнего периода обучения учебного года. Соответствующий доклад представил первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Мурат Бектанов.

Обучение проведено при особых условиях – в режиме чрезвычайного положения по всей территории Казахстана. Подразделения Вооруженных Сил проводили патрулирование, дезинфекцию тысяч километров дорог и объектов по всей стране, несли службу на блокпостах, эвакуировали сотни соотечественников и доставляли гуманитарную помощь из-за рубежа.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев напомнил о том, что режим ЧП в стране снят, но угроза распространения вируса остается весьма высокой.

Сегодня Вооруженные Силы продолжают проводить дезинфекционную работу. В целях оказания помощи местным исполнительным органам по обеспечению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий в срочном порядке были созданы 16 групп санитарной обработки, а с 25 мая 2020 года в войсках объявлено о начале второго этапа борьбы с инфекцией частями и подразделениями сводных отрядов специальной обработки.

Несмотря на масштабное участие Вооруженных Сил в мероприятиях борьбы с коронавирусной инфекцией, занятия по боевой готовности и боевой подготовке продолжаются.

Глава оборонного ведомства поручил Генеральному штабу продолжить практику проведения курсов повышения квалификации офицеров-операторов видов и родов войск, региональных командований, соединений и воинских частей. Анализ подготовки органов военного управления показал, что это положительно влияет на уровень подготовки офицеров. Хороший результат обеспечен и благодаря увеличению количества проводимых мероприятий оперативной подготовки.

Для обучения военнослужащих вводится новшество. Разработаны учебные модули,в которых предусмотрены ситуативные кейсы, сформированные на основе реальных событий, взятых из повседневной жизнедеятельности войск.

Учебные модули будут направлены в части и подразделения Вооруженных Сил, что позволит использовать такой формат обучения военнослужащих в системе государственно-правовой, профессиональной подготовки и информационно-воспитательной работы с личным составом.

На особом контроле находится работа по цифровизации Вооруженных Сил, автоматизации системы управления войсками и оснащению их современным вооружением и военной техникой.

В ходе коллегии начальником Главного управления военной полиции полковником Бауржаном Лекеровым были подведены итоги деятельности управления безопасности воинской службы в зимнем периоде обучения.

2020 учебный год объявлен «Годом безопасности воинской службы». Министр поручил внедрить «управление рисками» и продолжить проверку объектов инфраструктуры на предмет наличия рисков безопасности воинской службы.

В июне будет проведена проверка санитарно-эпидемиологического состояния объектов питания личного состава.

В контексте этих вопросов большое внимание уделяется созданию условий для противопожарной и противодиверсионной безопасности, безопасного хранения оружия и боеприпасов, совершенствования и развития инфраструктуры арсеналов, баз и складов. Эта работа продолжается в соответствии с разработанным Комплексным планом.

В докладе о материально-техническом обеспечении войск в зимнем периоде обучения заместитель министра обороны генерал-майор Бакыт Курманбаев сообщил, что до конца текущего года в Вооруженные силы поступит 343 единицы нового вооружения и военной техники. Планируется отремонтировать и модернизировать 176 единиц оружия и техники.

Для обеспечения выполнения мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности Вооруженных Сил, соблюдения режима ЧП, ликвидации последствий ЧС в городе Арысь привлечено 3 211 единиц вооружения и военной техники.

В условиях общей сложившейся экономической обстановки в Казахстане Вооруженным Силам необходимо экономно, разумно подходить к расходованию бюджетных средств, моторесурса и боеприпасов.

Подводя итоги работы о противодействии коррупции, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Тимур Дандыбаев сообщил, что в 2019 году число коррупционных преступлений в Вооруженных Силах РК снизилось на 65% по сравнению с 2018 годом.

Продолжено массовое формирование антикоррупционной культуры в воинской среде с функционированием телефонов доверия, анонимных опросов, проектного офиса «Адалдық алаңы», где осуществляется прием граждан, выявляются коррупционные риски и вырабатываются меры по их снижению. На сайте Министерства обороны возобновлена специальная антикоррупционная рубрика.

В рамках Меморандума о сотрудничестве с Агентством РК по противодействию коррупции производится обмен информацией, совместное выявление и профилактика коррупционных правонарушений. В рамках Меморандума с января по апрель 2020 года проведено 2967 мероприятий, направленных на предупреждение коррупции: 2137 индивидуальных бесед, 710 занятий в воинских частях, 47 совещаний, 39 круглых столов, 34 публикации в СМИ.

Для искоренения коррупции в местных органах военного управления инициировано включение в реестр госуслуг предоставления отсрочки и освобождения от призыва на воинскую службу. Ожидается, что эти услуги будут оказываться местными исполнительными органами при помощи «Е-лицензирование» через портал электронного Правительства.

По итогам коллегии министром обороны вручены государственные награды военным летчикам, посадившим военно-транспортный самолет С-295 без передней стойки шасси 4 мая 2020 года. Благодаря грамотным действиям экипажа воздушного судна ночью удалось выполнить аварийную посадку без выпущенной передней стойки шасси на аэродроме «Жетыген», сохранив не только жизни и здоровье личного состава, но и пригодность воздушного судна.

Указом Президента Казахстана – Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами за проявленное мужество и высокий профессионализм командир воздушного судна майор Женис Зайнулдинов и помощник командира капитан Аблай Ибраев награждены орденами «Айбын» II степени, борт-инженер майор Карим Пахирдинов и борт-механик прапорщик Игорь Карабец – медалями «Жауынгерлік ерлігі үшін».