202 казахстанца заболели коронавирусом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 731 человек (–2 552+ и 179 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 259 пациентоа, на амбулаторном лечении – 2 472 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

202 казахстанца заболели коронавирусом, 10 человек - пневмонией с признаками коронавируса.