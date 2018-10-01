2019 год станет трамплином для активных и целеустремленных - молодежный лидер

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - «Молодежь - будущее страны!» - эта фраза обретет реальные контуры и очертания в свете посыла Президента в рамках нового Послания, считает лидер молодежного крыла азербайджанского ЭКО «Бирлик», член областной Ассамблеи народа Казахстана Зульфия Набиева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С большим воодушевлением приняла посыл Елбасы о том, что следующий 2019-й год будет посвящен нашей молодежи - это даст дорогу светлым умам, строителям нового будущего! Молодые казахстанцы готовы многое сделать для своей страны. Внимание Президента важно, чтобы не допускать, как отметил министр образования РК Ерлан Сагадиев, «глобального тренда», касающегося «утечки» наших студентов за рубеж в тамошние вузы. Лишь часть из этого числа возвращается обратно. Значит, стоит задуматься», - считает З. Набиева.

На это акцентирует внимание и Глава государства в новом Послании.

«Необходимо наладить связь с подрастающим поколением, выстроить мост, чтобы молодежь оставалась в Казахстане. Необходимо создавать все условия для учебы, развития потенциала, стимулировать на достижения и свершения для своей страны, чтобы прославлять ее на разных аренах. «Молодежь - будущее страны!» - эта фраза должна обрести реальные контуры и очертания. Мы должны бороться за каждого одаренного вундеркинда, молодого ученого, начинающего предпринимателя, врача, педагога-новатора, за каждого самородка! Новый 2019-й год станет трамплином для молодых, активных и целеустремленных!», - заключила молодежный лидер Азербайджанского ЭКО «Бирлик».