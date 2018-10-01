2019 год обещает стать знаковым для каждого молодого казахстанца - Максим Споткай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Послание Главы государства дает четкие и ясные ответы на вопросы, которые давно волнуют наше общество, считает заместитель генерального директора холдинга «НҰР-Медиа», председатель республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» Максим Споткай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом обращение носит серьезный социальный характер. Эффект от реализации всех задач, определенных в документе, почувствуют уже совсем скоро на себе почти все население страны. Задана новая повестка, вся государственная политика будет пересмотрена с позиции улучшения качества жизни простого казахстанца, конкретного человека», - подчеркнул он.

Он напомнил, что особое внимание Глава государства уделил молодежи, подчеркнув, что развитие института семьи и молодежной политики должны стать одним из главных направлений работы всего государственного аппарата.

«Следующий год объявлен годом молодежи Казахстана. Однозначно, это мера по поддержке подрастающего поколения, аналогов которой не было за всю историю Независимости. Следующий год обещает стать знаковым для каждого молодого казахстанца. Уверен, будут реализованы сотни конкретных проектов, реализуются меры поддержки молодежи. Этот год должен стать «молодежным» не на словах, а на деле. Наконец-то найдут свое решение многие социальные и экономические проблемы нового поколения. Среди них трудоустройство, качество и доступность образования, обеспечение жильем и другие. Думаю, что все молодежные лидеры и организации активно будут подключены к этой работе», - убежден молодежный активист.

Он отметил, что вопросы профориентации школьников поднимаются давно. Президент концептуально обозначил необходимость ранней диагностики навыков и стремлений детей для выбора ими дальнейшей профессии. Это очень важно для подрастающего поколения.

«В этой работе важное значение будет иметь роль педагога. Усиление статуса учителя, оказание содействия решению его насущных проблем уже в ближайшем будущем значительно повлияет на развитие образования. Уважение к педагогу является основой для любых преобразований и реформ в этой области. Для работающей же молодежи важным аспектом является повышение минимальной заработной платы. Это поднимет реальные доходы населения, такая мера коснется более 300 тысяч человек», - подчеркнул Максим Споткай.

По его мнению, обращение в целом носит серьезный масштабный характер, как для конкретных государственных органов, так и для всех казахстанцев. Оно стало логичным продолжением Пяти социальных инициатив и других государственных программ, объявленных ранее Елбасы, считает он.

«Казахстан взял курс на ускоренную социальную и экономическую модернизацию, главной задачей же на современном этапе является качественное исполнение всех поручений Главы государства», - заключил Максим Споткай.