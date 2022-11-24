200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поставить иностранный автомобиль на первичный учет в Казахстане теперь можно будет за 200 тысяч тенге, а не как раньше – за миллионные суммы. Единственное условие – машина должна быть ввезена в страну до 1 сентября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Именно 1 сентября Президент Казахстана в Послании поставил задачу предоставить право казахстанцам легализовать свои автомобили. Закон сегодня Сенат принял и направил его на подпись Главе государства.

Есть в этом законе и положительные нововведения для предпринимателей. Он снижает их налоговую нагрузку. К примеру, если сейчас микро- и малый бизнес должны платить 34,5% от фонда оплаты труда, то со следующего года они добровольно смогут оплачивать единый платеж. А это практически в два раза меньше - 20%, но с постепенным ростом в 2028 году до 26,3%.

Ряд поправок должны положительно повлиять и на цены на продовольственные товары. На 70% снизится сумма налога на добавленную стоимость для производителей сахара, кондитерских изделий и дрожжей, а импортеров сахарного сырья и вовсе освободят от уплаты НДС. Также на 70% снизится и оплата НДС для предпринимателей, которые занимаются переработкой рыбы.

«Принятый закон создает дополнительные правовые условия для привлечения инвестиций и дальнейшего развития бизнес-среды. В частности, стимулируется рост производства за счет предоставления скидки по налогу на добавленную стоимость в отдельных отраслях. Закон позволяет снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Эта мера реализована в рамках исполнения поручения Главы государства. Уверены, что в будущем этот закон позволит повысить качество и уровень услуг, предоставляемых гражданам и бизнесу», – отметил Маулен Ашимбаев, комментируя принятие закона.

